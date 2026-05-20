29歲竊賊摔落兩企業夾牆 受困12小時

警察在這家店裡喝咖啡，聽到牆裡傳來的求救聲 。(谷歌地圖)

北加州 一名竊賊嫌犯不知何故被困在咖啡店與電影院 之間的牆裡，12個小時後獲救，但立即因盜竊罪名被逮捕。警方正在探查事件的詳細起因與動機。

灣區KSBW電視台報導，沙林那（Salinas）市警局表示，一名 29 歲男子17日在Brewjee咖啡廳和瑪雅電影院（Maya Cinemas）之間的牆壁裡受困求救。沙林那消防局的初步調查認為，該男子是從瑪雅電影院屋頂上的標誌牌附近因某種原因失足落下，估計他至少滑落了22呎掉進兩家企業之間的夾牆中。

警方稱，17日上午有警察在Brewjee喝咖啡，他們聽到附近傳來微弱的求救聲。在檢查了包括瑪雅電影院辦公室在內的區域後，警方確定喊叫聲來自Brewjee和劇院之間的牆裡面。當警察敲牆時，他們聽到有人敲牆回應。

市消防隊出動救援，花了大約兩個半小時挖牆才救出了29歲的瓦倫西亞 (Isaac Valencia)。經過送醫檢查後，瓦倫西亞因涉嫌入室盜竊而被關進蒙特瑞縣監獄，他的保釋金被訂為1萬美元。

瓦倫西亞告訴救援人員，他從前一天晚上 9 時左右就被困在牆裡，這意味著他前後可能被困了大約 12 個小時。當局尚未公佈有關涉嫌入室盜竊的更多細節。