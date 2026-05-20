華埠連環扒竊案 金山警透過自動車牌辨識、無人機追蹤逮3嫌

嫌犯在華埠街頭鎖定目標後，彼此分工，由一人下手行竊，其他共犯則在旁把風、掩護，並準備接應。竊鎌犯行確認後，隨即被便衣警員當場逮捕。（舊金山警局提供）

舊金山 警局（San Francisco Police Department）19日宣布，警方逮捕三名涉嫌在華埠 連環扒竊的嫌犯。警方表示，自4月初以來，華埠商家與居民陸續通報多起扒手與盜竊案件，其中一名受害者財物損失高達約4000美元。

警方指出，在華埠商家與社區協助下，中央分局（Central Station）負責街頭巡邏的警員鎖定三名涉嫌參與多起已報案及未報案扒竊案件的嫌犯。

舊金山警局長劉力一（Derrick Lew）說：「針對華埠或舊金山任何社區犯罪，都是不可接受的。」他感謝中央分局警員、便衣小組與即時犯罪調查中心（Real Time Investigation Center）合作，並肯定警方與華埠商家的社區警政合作成果。

中央分局局長德爾甘迪奧（Christopher Del Gandio）則表示，警方與社區持續合作，再次證明民眾報案與警方合作的重要性。

警方經過數周調查後，在即時犯罪調查中心支援下，鎖定一輛涉案車輛與三名嫌犯。警方16日透過自動車牌辨識系統（ALPR）及無人機追蹤涉案車輛進入舊金山市區。

警方表示，嫌犯將車停在華埠附近後，開始在街頭物色目標。嫌犯在華埠街頭鎖定目標後，彼此分工，由一人下手行竊，其他共犯則在旁把風、掩護，並準備接應。竊鎌犯行確認後，隨即被便衣警員當場逮捕。三人均來自委利賀（Vallejo），包括35歲男子Stefan Ruset、30歲男子Marian Constantine，以及26歲男子Florin Matei。

三人目前被關押於舊金山縣監獄，面臨重大竊盜、共謀犯罪及持有贓物等罪名。

警方表示，行動中已追回部分失竊財物並歸還受害者。17日警方進一步前往嫌犯位於委利賀的住所執行搜索令，起獲超過1萬4000美元現金，以及更多疑似贓物。

警方同時發現部分物品與2024年一起華埠扒竊案受害者有關，並查獲與先前犯案時嫌犯所穿衣物相符的服裝。

警方呼籲，若民眾曾在華埠遭遇扒竊但尚未報案，應儘速聯繫警方協助調查。

嫌犯在華埠街頭鎖定目標後，彼此分工，由一人下手行竊，其他共犯則在旁把風、掩護，並準備接應。竊鎌犯行確認後，隨即被便衣警員當場逮捕。（舊金山警局提供）