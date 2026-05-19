裴洛西表態支持陳詩敏競選國會議員 為陳打了一針強心劑

聯邦眾議院名譽議長裴洛西宣布，支持陳詩敏競選國會議員。（取自陳詩敏臉書）

在選民支持率始終落後加州參議員威善高（Scott Wiener）的情況下，競選國會議員的舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan）18日獲聯邦眾議院 名譽會長裴洛西 （Nancy Pelosi）公開背書。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，這項早在政界人士預料之中的消息，或將重塑這場競爭激烈的國會議員選戰。裴洛西擔任眾議院議長長達40年，如今在6月初選前夕公開宣布支持陳詩敏，無疑是為陳詩敏打了一針強心劑。

裴洛西在預定19日發布的影片中說：「我和大家一樣，一直在密切關注這場選舉，我相信有一位候選人正在脫穎而出。陳詩敏是最有實力在國會繼續為舊金山爭取權益的領袖。」

裴洛西指出，陳詩敏在舊金山議會預算委員會中的工作表現優異，盛讚她為工薪階級家庭爭取權益、保護居民免受聯邦醫療保健預算削減的影響。

舊金山標準表示，過去幾個月來，裴洛西一直暗示可能支持陳詩敏，她曾出席陳詩敏在華府舉行的籌款活動，同時允許陳詩敏在其競選宣傳物中使用其照片。

公共事務和政治顧問公司負責人勞特（Sam Lauter）表示，裴洛西的支持對陳詩敏的選情將具有決定性作用，因為陳詩敏和另一位候選人賽特（Saikat Chakrabarti）的民調支持率非常接近。

勞特稱，裴洛西的支持在陳詩敏與威善高的一對一較量中尤其重要。他說：「我認為這將產生舉足輕重的影響，使這場競選成為一場真正勢均力敵的較量。」

不過，勞特也提醒，像陳詩敏這樣的進步派人士，在全市範圍內的選舉中往往難以戰勝像威善高這樣的溫和派人士。

裴洛西表示，陳詩敏來自香港、在舊金山長大，在移民處境堪慮的現況下，她將為國會帶來寶貴的經驗。陳詩敏曾表示，她希望對侵犯移民正當權利的聯邦官員追究「全部責任」。

裴洛西說：「陳詩敏擁有足以勝任這項工作的豐富經驗、正確價值觀和決斷力。我了解這個選區、了解國會，也了解陳詩敏。我很榮幸支持陳詩敏，並希望大家和我一起投票給她，讓她進入國會。」