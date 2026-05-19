聯邦眾議員第11區選情激烈 賽特主張：反腐、對中合作、移民改革

賽特說︰「我會是一個對華裔社區保持開放、容易溝通的代表，並希望成為華人社區真正的代表。」（記者王子涵╱攝影）

距離6月2日初選不到三周，加州 聯邦眾議員 第11選區選戰進入最後衝刺階段。加州參議員威善高（Scott Wiener）被視為明顯領先者，外界關注焦點因而轉向市議員陳詩敏（Connie Chan）與進步派候選人賽特（Saikat Chakrabarti）之間的激烈競爭。

在接受本報專訪時，賽特面對「作為一名非華裔 、也不會說中文的候選人，將如何建立華裔選民的信任」的問題時，賽特回應，自己尊重陳詩敏，但會以政策議題作為競選核心。「我相信華人社區與我競選所代表的方向，有很多共同點。」

「我認為在全國層面上，有兩個重大問題是我們必須處理的。第一是華府的腐敗問題，我們必須願意挑戰自己黨內的人。」賽特說，「這也是我與陳詩敏不同之處。我不認為她會願意去挑戰民主黨內部一些領導層與既有勢力，但我會挑戰我們自己黨內的領導層，我也會挑戰那些腐敗的民主黨人，我們必須把這些問題從黨內清除出去。」

截至發稿本報未能獲得陳詩敏回應。

在外交政策方面，賽特主張和平（Pro Peace）。他說：「我一直反對美國繼續把數十億元花在海外戰爭與炸彈上，卻無法投資本地醫療、住房與教育。」其競選網站政策也主張改變美國外交路線，減少戰爭與制裁，並在美中關係上降低對抗，稱美國應在氣候變化、核不擴散與人工智慧風險等重大議題上與中國合作。

在華人選民關切的移民議題上，賽特以自身家庭經驗為例。賽特表示，妻子在川普第一任期期間申請入籍，整個申請過程長時間幾乎沒有進展，直到拜登當選後一周，案件才突然開始推進。「那段時間真的像被卡住一樣，十分煎熬。」他說，這也讓自己更加理解移民家庭面對制度時的不確定感與壓力。

他補充道，其父親1970年代透過美國在印度的移民辦公室申請簽證，那時美國仍是一個積極吸引移民、相信建設與成長的國家。但如今合法移民程序繁瑣、壓力巨大，很多人一個申請日期錯過、一次出境時間計算錯誤，就可能讓多年的等待付之東流。

賽特競選網站列出「歡迎移民」政策。他主張大幅簡化合法移民程序，也應擴大並改革H-1B簽證，避免移民被單一雇主綁住。「人們拿H-1B來到這裡，卻被困在一份工作上，我認為我們應該讓他們可以流動。」他同時認為，應提高薪資底線，讓移民政策不被用來壓低本地工資，而是帶動整體薪資向上。

談到裴洛西（Nancy Pelosi）的執政生涯，賽特表示，他尊重裴洛西作為立法者的歷史地位，尤其在凝聚黨團、為舊金山爭取公共撥款方面的能力。但他也說，自己會與裴洛西在多項議題上有所不同，包括反對擴大國防預算、支持禁止國會議員股票交易、禁止國會議員離任後成為遊說者，以及支持全民醫保與免學費公立大學、技職學校。

賽特強調，華人社區對他而言不只是選舉中的族裔票倉，而是與自己移民家庭價值相通的社區。他說，華人社區代表著推動政治改革、務實做事，以及為民眾創造財富與經濟機會的結合。「我會是一個對華裔社區保持開放、容易溝通的代表，並希望成為華人社區真正的代表。」