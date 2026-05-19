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劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

編譯組／綜合報導
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屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（...
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，周日（17日）下午，當Laufey的「Promise」前幾個音符在SAP中心輕輕迴盪時，「冰上之星」（Stars on Ice）表演現場座無虛席的觀眾們瞬間用狂熱的尖叫聲淹沒了鋼琴的旋律。在其他花式滑冰明星完成四組表演後，萬眾期待的時刻終於到來。

冰場中央，一束聚光燈照亮了劉美賢（Alysa Liu）的身影：她滑行、旋轉、跳躍、翻騰，重現了三個月前助她摘得奧運金牌的那套經典動作。

完成整套動作並高舉雙手後，這位屋崙本土選手藉此機會向觀眾講話，這是她在米蘭冬奧會奪冠後首次在家鄉登台演出。「這就是我他媽說的（That′s what I′m ［expletive］ talking about），」劉美賢重複了那句名言，這是她在義大利北部奪得金牌後對著鏡頭嘶吼的話。

她的「冰刀天使」（Blade Angels）隊友、團體金牌得主萊維托（Isabeau Levito）和葛倫（Amber Glenn）在冰上亮相時也贏得了陣陣驚嘆與喝采，馬里寧（Ilia Malinin）、喬克（Madison Chock）和貝茨（Evan Bates）同樣是這星光熠熠陣容中的一員。

除了劉美賢的兩次個人滑行外，最震耳欲聾的歡呼聲出現在「冰刀天使」三人組配合K-POP組合Demon Hunters的歌曲「Golden」表演時。

劉美賢說：「我的搭檔們本身就是非常出色的滑冰選手，所以看他們的個人表演非常過癮。」

這場橫跨東西海岸的26站巡演已進行到第20站，終於將劉美賢和她的團隊帶回了家鄉。不少男女粉絲都模仿了劉美賢標誌性的金棕雙色光環髮型，印有她頭像的T恤也隨處可見。

儘管該演出深受10多歲青少年喜愛，但SAP中心現場的觀眾卻涵蓋了各個年齡層。無論巡演走到哪裡，觀眾都為演出喝采，但灣區觀眾對這位本土英雄給予了額外的熱情。

柏塔諾（Brian Boitano）在早些時候的採訪中回憶道：「回到灣區時，歡呼聲更加響亮，因為你是家鄉的英雄，是家鄉的孩子。」

這位家鄉的孩子把最精采的表演留到了最後。身著那件如今已聲名遠播的藍色連衣裙，劉美賢在SAP球館大門開啟前，擺出了兩個青少年此前試圖在TikTok視頻中模仿的姿勢。

完成最後一個動作落地後，劉美賢向場館的每個角落揮手致意並鞠躬，確保每個區域都得到關注。

當整個「冰上之星」演出團隊齊聚冰面中央時，他們繞場一周，並與離冰面最近的觀眾擊掌，而劉美賢是最後一個退場的。

她揮手致意，開心地捂住臉，隨後在如潮的掌聲中深深鞠躬，為這次「回家之旅」畫上了圓滿的句號。

屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。（本報檔案照）
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。（本報檔案照）

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