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躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

編譯廖宜怡／綜合報導
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Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

十年前在舊金山灣區，能說自己在Meta谷歌、蘋果、特斯拉，或任何一家園區環繞一座城市的公司工作，是一件非常值得炫耀的事。剛從大學畢業的社會新鮮人都期待獲得六位數年薪、免費餐點、健身房會員資格、洗衣服務和水漲船高的公司股票。與其稱這是一個就業市場，不如稱它是一張發給科技人的特權彩票。

然而，現在情況已完全不同。下周，Meta預計將再裁員8000人，約占其全球員工總數的10%，其中約500人位於灣區，員工們正繃緊神經等待下周三上午7時的電郵通知。

對普通員工來說，人工智慧帶來的就業末日似乎已經來臨。儘管他們擔心被取代，但缺乏同理心和人情味的主管卻只會一味要求他們使用和訓練那些即將取代其工作的機器。

一名在Meta工作超過十年的匿名員工（以下稱無名氏）對舊金山標準（San Francisco Standard）表示，這是他就業以來最焦慮、壓力最大的一次。

無名氏說：「如果你現在使用的是公司電腦，你很可能正在被監視。公司要我們訓練人工智慧來取代所有人的工作，而且以毫無歉意的態度傳達給我們一個訊息：我們正在訓練你的替代者，但我們不會因此給你加薪。這完全表明了Meta對其雇用的人類員工有多漠不關心。」

無名氏指出，在公司正式宣布這波裁員日期前，他有長達數周的時間，每日起床做的第一件事就是查看電郵，看自己有沒有保住自己的飯碗，還有沒有起床上班的必要。

無名氏表示，外人很難了解在Meta工作的辛酸，它其實是一場巨大的權衡，包括在灣區生活需要的成本，以及你為了賺錢願意做出多少犧牲。他說，他一方面對能在Meta工作感到無比榮幸，另一方面又不斷思考自己的底線在哪裡。

被問到是否有情緒起伏的時刻，無名氏說，壓力大時他通常會在洗澡時哭。在辦公室裡，他盡量強顏歡笑，但下班後，他會花很多時間獨自待在家裡悶悶不樂。他還表示，Meta員工請心理健康假的情況很普遍，幾乎都快成為公開的秘密。

因此，無名氏稱，如果真的被裁員，他首先會覺得如釋重負、欣喜若狂，但緊接著就會意識到自己陷入經濟困境，因為不知道自己何時能找到下一份工作。

本報未獲Ｍeta回應。

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