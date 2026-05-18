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前Stripe工程師投身政治 賽特：想解決人們真正面對的問題

記者王子涵／舊金山報導
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賽特從哈佛大學電腦科學系畢業後來到舊金山，從零開始創業，隨後加入金融支付科技公司...
賽特從哈佛大學電腦科學系畢業後來到舊金山，從零開始創業，隨後加入金融支付科技公司Stripe，成為這家日後估值超千億金融科技獨角獸的二號工程師，目前參選加州第11國會選區聯邦眾議員席位。（取自賽特競選網站）

在投身政治前，聯邦眾議員候選人賽特（Saikat Chakrabarti）形容自己是「科技宅男」。他從哈佛大學電腦科學系畢業後來到舊金山，從零開始創業，隨後加入金融支付科技公司Stripe，成為這家日後估值超千億金融科技獨角獸的二號工程師。

「我一直熱衷打造產品，這就是我的背景。」賽特說，在Stripe的很多工作，是幫助小商家更便利地收款，同時保護小商家免受詐騙與欺詐。

據Business Insider報導，國會候選人的財務披露文件採用資產區間申報，而非精確數字，因此賽特的實際淨資產規模難以準確估算。不過，該報導根據其財務披露文件估算，賽特身家至少達1.67億美元，且主要來自Stripe股權與Fidelity投資基金。

然而，科技業帶給賽特的巨大財務成功，並沒有讓他自然站到科技巨頭一邊。相反，他在競選中多次強調，科技創新若缺乏公共監管，可能進一步加劇貧富差距、推高生活成本，並讓少數企業掌握影響全社會的權力。

尤其在人工智能（AI）議題上，他主張政府應更積極介入AI發展，包括要求AI公司承擔社會責任、以稅收支持受科技浪潮衝擊的勞工再培訓，並讓受影響的工人在AI企業董事會中擁有席位。他還提出，若未來AI產業泡沫破裂，政府不應只是出手紓困企業，而應代表公民接管或收購重要AI模型與基礎設施，將其視為公共資產。

「我不認為，這種影響整個社會的決定，應該掌握在少數CEO和企業手中。」賽特表示，自己住在米慎（Mission）區時，親眼看到2011年至2012年前後，舊金山生活成本快速上升，許多鄰居與朋友被迫搬離原本居住的社區。

賽特說：「我離開科技業，是因為我想解決普通人真正正在面對的困難。」

於是賽特加入桑德斯（Bernie Sanders）2016年總統競選團隊。他說，自己成長於一個對政治人物高度懷疑的家庭，甚至一度覺得孟加拉語裡「政治人物」幾乎等同於「騙子」。但桑德斯談論民主黨與共和黨兩黨腐敗的方式，讓他第一次覺得，也許政治真的能帶來改變。

賽特後來加入桑德斯團隊，之後共同創立Justice Democrats，並參與操盤現任紐約州民主黨聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）2018年爆冷擊敗黨內資深眾議員Joe Crowley的初選，隨後擔任其國會辦公室幕僚長。其競選網站也列出，他曾共同創立Justice Democrats、主導歐凱秀2018年選戰，並在其國會辦公室擔任幕僚長。

對於外界質疑他並非傳統政治人物，賽特表示，自己擁有十多年聯邦層級政治與政策經驗，包括選戰、國會辦公室與智庫工作。他說，在AOC辦公室時，他親眼看到企業資金如何影響華府，也看到國會議員股票交易等議題為何傷害公眾信任。其競選網站也主張「全民醫療與托兒」、「禁止國會議員股票交易」、「建設可負擔住房」、「推動政治改革」等政策方向。

賽特在專訪中被問到，若當年沒有踏入政治、而是繼續留在科技業，在如今AI快速發展的時代，他最可能打造什麼樣的新創公司或產品。賽特稱，自己很可能會選擇將科技用於公共服務與公共利益，而不是單純追求商業回報。

賽特說，民眾與政府系統互動時，無論是申請醫療福利、食物券，或其他社會福利，都必須面對大量繁瑣程序。「這些流程非常難處理，而我認為科技可以讓人們更容易取得這些福利。」

他也提到，舊金山許多非營利組織其實同樣需要科技工具協助，提高服務效率、減少行政負擔，但由於這類產品不一定能帶來高額利潤，因此很少有科技公司願意投入。

「這樣的產品不一定能賺錢，也正因如此，過去很少有人願意為這些公共服務者打造科技工具。」賽特說。

賽特目前參選加州第11國會選區聯邦眾議員席位，該選區涵蓋舊金山，也是前眾院議長裴洛西長期代表的國會席位。他說：「當你在人生中獲得幸運，就有責任回饋社會。」

賽特從哈佛大學電腦科學系畢業後來到舊金山，從零開始創業，隨後加入金融支付科技公司...
賽特從哈佛大學電腦科學系畢業後來到舊金山，從零開始創業，隨後加入金融支付科技公司Stripe，成為這家日後估值超千億金融科技獨角獸的二號工程師，目前參選加州第11國會選區聯邦眾議員席位。（取自賽特競選網站）

賽特後來加入桑德斯團隊，之後共同創立Justice Democrats，並參與操...
賽特後來加入桑德斯團隊，之後共同創立Justice Democrats，並參與操盤現任紐約州民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）2018年爆冷擊敗黨內資深眾議員Joe Crowley的初選，隨後擔任其國會辦公室幕僚長。（取自賽特競選網站）

舊金山 哈佛大學

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