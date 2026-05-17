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ACOM會議：路州選區重畫案 恐削弱非裔力量

記者李怡/舊金山報導
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美國南部投票權倡議人士警告，最高法院裁決恐削弱非裔選民政治力量。（記者李怡/翻攝...
美國南部投票權倡議人士警告，最高法院裁決恐削弱非裔選民政治力量。（記者李怡/翻攝）

針對聯邦最高法院日前推翻路易斯安納州國會選區地圖，多位美國南部投票權倡議人士15日在美國社群媒體會議（ACoM）線上記者會中表示，這項裁決恐進一步削弱非裔選民政治代表性，也可能為其他州重新劃分選區打開大門，影響不只限於非裔社區，而是所有少數族裔與一般選民的投票權。

本次線上會議主題為「抹殺美國深南部非裔選票–五位投票權運動者奮起反擊」，邀請來自路易斯安納州、阿拉巴馬州、北卡羅來納州與喬治亞州的法律專家、政策人士與社區倡議者，討論近期選區重劃與投票權爭議。

與會者指出，最高法院4月29日推翻路易斯安納州包含兩個非裔佔多數選區的國會地圖後，南部多州共和黨議員迅速推動重新劃分選區，引發外界擔憂「1965年投票權法案」第二條對少數族裔代表權的保障正逐步被削弱。

來自喬治亞州、曾參與「公平選舉行動」的投票權律師巴達特（Amir Badat）表示，美國近年多州出現限制投票措施，包括縮短投票時間、限制郵寄選票與調整選區邊界等，對少數族裔社區影響尤其明顯。他認為，選區重劃不只是政治問題，更直接影響民眾在教育、醫療與公共資源上的發聲權。

來自北卡州的布朗（Mitchell Brown）則表示，南部州長年存在「選票稀釋」問題，許多非裔社區即使人口增加，仍難以選出代表自身利益的民選官員。他指出，目前多個民權團體已開始研究進一步法律行動，希望阻止相關州政府透過重劃選區削弱少數族裔選票。

2022年當選路易斯安納州公共服務委員會委員的路易斯（Davante Lewis）則以自身經驗指出，非裔候選人在南部參選本就面臨資源與制度障礙，如今選區再度調整，將使原本就不容易的參政環境更加艱難。他形容，這場爭議背後反映的是「誰能被看見、誰能真正擁有政治聲音」。

阿拉巴馬州倡議人士哈迪（Anneshia Hardy）則提到，近年美國社會對投票權議題的關注正在升高，但許多年輕選民對選區重劃影響仍不夠了解。她認為，未來除了法律挑戰，更重要的是社區教育與基層動員。

多位講者也強調，投票權不只是非裔社區問題，亞裔、拉丁裔及其他少數族裔同樣可能受到影響。在2026年中期選舉逐漸升溫之際，選區劃分與投票權攻防，預料將持續成為全美政治焦點。

美國南部投票權倡議人士警告，最高法院裁決恐削弱非裔選民政治力量。（記者李怡/翻攝...
美國南部投票權倡議人士警告，最高法院裁決恐削弱非裔選民政治力量。（記者李怡/翻攝）

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