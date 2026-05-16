我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

獲黃仁勳青睞 蜜雪冰城火速上線「大佬同款」專區

灣區百年來首所 聖塔克拉拉大學成立醫學院

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區百年來新設醫學院「馬克與瑪麗史蒂文森醫學院」，由聖塔克拉拉大學與沙特醫療系統...
灣區百年來新設醫學院「馬克與瑪麗史蒂文森醫學院」，由聖塔克拉拉大學與沙特醫療系統(Sutter Health)合作創辦。(圖取自Sutter Health官網)

灣區百年來新設醫學院「馬克與瑪麗史蒂文森醫學院」(Mark & Mary Stevens School of Medicine)將在聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)成立，由聖塔克拉拉大學與沙特醫療系統(Sutter Health)合作創辦。

這所新設醫學院於15日正式成立，是灣區一個多世紀以來的首所醫學院，目標為幫助解決加州醫師與相關培訓計畫短缺問題。

「聖荷西信使報」報導，新設醫學院資金來自億萬富翁創投家馬克史蒂文森(Mark Stevens)及其妻子瑪麗史蒂文森(Mary Stevnes)捐贈1億7500萬美元。瑪麗史蒂文森是聖塔克拉拉大學1984屆校友，也是該校董事。沙特醫療系統將與該大學合作，共同發展這所醫學院。

根據「加州未來健康勞動力委員會」數據，估計有700萬加州居民生活在缺乏足夠的初級保健、牙科或心理健康服務提供者的地區。

沙特醫療集團執行長湯瑪斯(Warner Thomas)表示，加州目前醫學教育與住院醫師培訓能力，不足以滿足此一長期需求。

根據加州大學數據，加州醫學院入學率在全美排名倒數第三，在46個設有醫學院的州中、名列第43位。

「加州未來醫療勞動力委員會」指出，由於醫學院學位與住院醫師培訓計畫不足，約有60%加州人必須前往外州就讀醫學院，顯示加州公私立醫療系統必須爭取他們返回本州。

湯瑪斯表示，正因如此，聖塔克拉拉大學新建醫學院比以往任何時候都更必要。

史蒂文森夫婦是沙特醫療系統與聖塔克拉拉大學的長期捐款人，已向大學捐贈近4000萬美元，用於體育設施計畫、學生中心與獎學金。還捐贈數百萬美元用於擴大加州與矽谷癌症治療和醫學研究，其中包括捐贈150萬美元給沙特醫療系統巴洛阿圖醫學基金會(Palo Alto Medical Foundation)癌症研究，以及向南加大捐贈5000萬美元神經學研究。

瑪麗史蒂文森表示，夫妻目標回饋社會，做出貢獻，讓這個地方變得更好。

聖塔克拉拉大學校長蘇利文(Julie Sullivan)表示，該校6695名大學部學生中、約有700人對攻讀醫療保健研究生課程感興趣，但該校目前尚未開設此類學位課程。她表示，聖塔克拉拉大學希望新建醫學院能幫助學校拓展醫療保健研究所。

蘇利文表示，這所新醫學院也將以醫療保健產業新興技術為基礎，包括人工智慧。

本月初，史蒂文森夫婦向馬克史蒂文森的母校南加大捐贈2億美元，用於人工智慧研究發展。史蒂文森夫婦表示，聖塔克拉拉大學新建醫學院是整合矽谷「人工智慧擴展」與醫療保健的好機會，能夠提高醫療產業效率與準確。馬克史蒂文森認為，人工智慧將對社會產生深遠影響，將人工智慧應用於整個醫療保健行業及供應鏈，蘊藏巨大機會。

新醫學院教職員工與學生將有機會與聖塔克拉拉大學新成立之「Cunningham Shoquist應用人工智慧與人類潛能中心」、沙特醫療創新中心與其他大學系所合作。學生將在前兩年進行課堂學習，後兩年在沙特醫療接受臨床培訓。

灣區 加州大學 加州

上一則

劉美賢摘金後 代言、紅毯接踵來 怕被認出不敢單獨外出

延伸閱讀

輝達董事出手 捐款南加大2億 力挺AI發展

輝達董事出手 捐款南加大2億 力挺AI發展
羅伯屋強生醫院 羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦第四屆亞太裔傳統月大型社區健康日活動

羅伯屋強生醫院 羅格斯醫學院及華人醫療服務將共同舉辦第四屆亞太裔傳統月大型社區健康日活動
凱瑟集團證實：聖塔克拉拉醫院18人染退伍軍人桿菌

凱瑟集團證實：聖塔克拉拉醫院18人染退伍軍人桿菌
羅伯屋强生大學醫院第四届“亞太裔傳統月社區健康日”活動成功舉辦 華人醫療服務在RWJUH推出“華裔女性肺癌掃描項目”

羅伯屋强生大學醫院第四届“亞太裔傳統月社區健康日”活動成功舉辦 華人醫療服務在RWJUH推出“華裔女性肺癌掃描項目”
華埠中心護士助理培訓 首屆學員畢業

華埠中心護士助理培訓 首屆學員畢業

熱門新聞

李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
在灣區，辦公室貓正成為一種新風尚。（取自Pexels）

美國每3人就有1人養貓「帶貓上班」成灣區新風潮

2026-05-11 15:36

超人氣

更多 >
川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普警告台灣：不希望有人走向獨立
拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光
習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？

習近平身高之謎…天壇與190公分川普合照 讓人看清楚？
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？