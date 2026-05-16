灣區百年來首所 聖塔克拉拉大學成立醫學院

灣區百年來新設醫學院「馬克與瑪麗史蒂文森醫學院」，由聖塔克拉拉大學與沙特醫療系統(Sutter Health)合作創辦。(圖取自Sutter Health官網)

灣區 百年來新設醫學院「馬克與瑪麗史蒂文森醫學院」(Mark & Mary Stevens School of Medicine)將在聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)成立，由聖塔克拉拉大學與沙特醫療系統(Sutter Health)合作創辦。

這所新設醫學院於15日正式成立，是灣區一個多世紀以來的首所醫學院，目標為幫助解決加州 醫師與相關培訓計畫短缺問題。

「聖荷西信使報」報導，新設醫學院資金來自億萬富翁創投家馬克史蒂文森(Mark Stevens)及其妻子瑪麗史蒂文森(Mary Stevnes)捐贈1億7500萬美元。瑪麗史蒂文森是聖塔克拉拉大學1984屆校友，也是該校董事。沙特醫療系統將與該大學合作，共同發展這所醫學院。

根據「加州未來健康勞動力委員會」數據，估計有700萬加州居民生活在缺乏足夠的初級保健、牙科或心理健康服務提供者的地區。

沙特醫療集團執行長湯瑪斯(Warner Thomas)表示，加州目前醫學教育與住院醫師培訓能力，不足以滿足此一長期需求。

根據加州大學 數據，加州醫學院入學率在全美排名倒數第三，在46個設有醫學院的州中、名列第43位。

「加州未來醫療勞動力委員會」指出，由於醫學院學位與住院醫師培訓計畫不足，約有60%加州人必須前往外州就讀醫學院，顯示加州公私立醫療系統必須爭取他們返回本州。

湯瑪斯表示，正因如此，聖塔克拉拉大學新建醫學院比以往任何時候都更必要。

史蒂文森夫婦是沙特醫療系統與聖塔克拉拉大學的長期捐款人，已向大學捐贈近4000萬美元，用於體育設施計畫、學生中心與獎學金。還捐贈數百萬美元用於擴大加州與矽谷癌症治療和醫學研究，其中包括捐贈150萬美元給沙特醫療系統巴洛阿圖醫學基金會(Palo Alto Medical Foundation)癌症研究，以及向南加大捐贈5000萬美元神經學研究。

瑪麗史蒂文森表示，夫妻目標回饋社會，做出貢獻，讓這個地方變得更好。

聖塔克拉拉大學校長蘇利文(Julie Sullivan)表示，該校6695名大學部學生中、約有700人對攻讀醫療保健研究生課程感興趣，但該校目前尚未開設此類學位課程。她表示，聖塔克拉拉大學希望新建醫學院能幫助學校拓展醫療保健研究所。

蘇利文表示，這所新醫學院也將以醫療保健產業新興技術為基礎，包括人工智慧。

本月初，史蒂文森夫婦向馬克史蒂文森的母校南加大捐贈2億美元，用於人工智慧研究發展。史蒂文森夫婦表示，聖塔克拉拉大學新建醫學院是整合矽谷「人工智慧擴展」與醫療保健的好機會，能夠提高醫療產業效率與準確。馬克史蒂文森認為，人工智慧將對社會產生深遠影響，將人工智慧應用於整個醫療保健行業及供應鏈，蘊藏巨大機會。

新醫學院教職員工與學生將有機會與聖塔克拉拉大學新成立之「Cunningham Shoquist應用人工智慧與人類潛能中心」、沙特醫療創新中心與其他大學系所合作。學生將在前兩年進行課堂學習，後兩年在沙特醫療接受臨床培訓。