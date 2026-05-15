舊金山移民法庭9月關閉 華人憂案件奔波更難

位於舊金山630 Sansome St的移民法院將於今年9月關閉。（記者李怡／攝影）

因聯邦政府租約調整與法院資源重整，舊金山 移民法庭將關閉，引發灣區 移民社區震盪。14日，根據聯邦司法部移民審查執行辦公室（EOIR）公告，原位於舊金山市區的聯邦移民法庭將於今年9月關閉，大部分案件將轉往東灣康科德（Concord）法庭處理。消息一出，不少華人移民與律師憂心，未來不只開庭更奔波，案件等待時間也可能進一步拉長。

舊金山一直是全美重要的移民城市之一，當地移民法庭過去更被視為庇護 申請相對友善的法院。如今突然宣布關閉，對許多正在等待身份審理、庇護申請，或面臨移民程序的家庭而言，帶來不便。尤其不少新移民原本就仰賴大眾交通工具，未來若改到康科德出庭，通勤時間與交通成本都將增加。

華人移民趙凱表示，過去到舊金山市區出庭，搭乘Muni公交或捷運（BART）相對方便。但若轉往康科德，等於必須一早轉車、請假，很多長者英文不好，也不熟交通，一想要來回跑東灣就壓力很大。

灣區移民律師團體也高度關注此事。華裔律師鄭月中指出，目前全美移民案件積壓嚴重，舊金山法庭本身就有大量案件等待排期，如今突然關閉，外界擔心轉移過程可能讓案件更加延宕。舊金山的很多移民案件不知道還要等多久。

根據公開資料，目前舊金山移民法庭積壓案件超過11萬件。移民律師分析，聯邦政府近年持續調整移民法院資源配置，但灣區移民人口龐大，需求始終存在。若缺乏足夠法官與行政人員，即使案件轉往其他地點，也未必能真正改善等待問題。

這項變動也讓不少華人移民想到灣區近年生活成本和公共服務的變化。舊金山法院遷出社區，對低收入家庭、新移民與無車族群影響尤其明顯。

除了交通問題，部分移民律師認為，法庭搬遷可能讓部分民眾因害怕奔波、請假困難或資訊不足，而錯過出庭日期。一旦未按時出庭，可能直接影響移民案件結果，甚至收到遣返令。

目前EOIR尚未公布完整過渡細節，包括哪些案件將優先轉移、未來是否增加線上開庭，以及康科德法庭是否有足夠空間與人力承接新增案件。不少移民律師也提醒，近期收到法院通知的民眾務必仔細確認開庭地點與日期變化，不要因為沿用過去習慣而跑錯法院。

對許多移民家庭來說，移民法庭不只是法律程序，更關係到能否留在美國、孩子是否能繼續在灣區生活。如今舊金山移民法庭走入歷史，也讓不少人感嘆，在灣區生活本已不容易，如今連處理身份問題，都變得更加辛苦。