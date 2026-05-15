我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫嵐突住進加護病房 經紀人證實：高燒不退

結束訪中返美 王毅送機 川普：達成「非常棒」協議

舊金山移民法庭9月關閉 華人憂案件奔波更難

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於舊金山630 Sansome St的移民法院將於今年9月關閉。（記者李怡／攝...
位於舊金山630 Sansome St的移民法院將於今年9月關閉。（記者李怡／攝影）

因聯邦政府租約調整與法院資源重整，舊金山移民法庭將關閉，引發灣區移民社區震盪。14日，根據聯邦司法部移民審查執行辦公室（EOIR）公告，原位於舊金山市區的聯邦移民法庭將於今年9月關閉，大部分案件將轉往東灣康科德（Concord）法庭處理。消息一出，不少華人移民與律師憂心，未來不只開庭更奔波，案件等待時間也可能進一步拉長。

舊金山一直是全美重要的移民城市之一，當地移民法庭過去更被視為庇護申請相對友善的法院。如今突然宣布關閉，對許多正在等待身份審理、庇護申請，或面臨移民程序的家庭而言，帶來不便。尤其不少新移民原本就仰賴大眾交通工具，未來若改到康科德出庭，通勤時間與交通成本都將增加。

華人移民趙凱表示，過去到舊金山市區出庭，搭乘Muni公交或捷運（BART）相對方便。但若轉往康科德，等於必須一早轉車、請假，很多長者英文不好，也不熟交通，一想要來回跑東灣就壓力很大。

灣區移民律師團體也高度關注此事。華裔律師鄭月中指出，目前全美移民案件積壓嚴重，舊金山法庭本身就有大量案件等待排期，如今突然關閉，外界擔心轉移過程可能讓案件更加延宕。舊金山的很多移民案件不知道還要等多久。

根據公開資料，目前舊金山移民法庭積壓案件超過11萬件。移民律師分析，聯邦政府近年持續調整移民法院資源配置，但灣區移民人口龐大，需求始終存在。若缺乏足夠法官與行政人員，即使案件轉往其他地點，也未必能真正改善等待問題。

這項變動也讓不少華人移民想到灣區近年生活成本和公共服務的變化。舊金山法院遷出社區，對低收入家庭、新移民與無車族群影響尤其明顯。

除了交通問題，部分移民律師認為，法庭搬遷可能讓部分民眾因害怕奔波、請假困難或資訊不足，而錯過出庭日期。一旦未按時出庭，可能直接影響移民案件結果，甚至收到遣返令。

目前EOIR尚未公布完整過渡細節，包括哪些案件將優先轉移、未來是否增加線上開庭，以及康科德法庭是否有足夠空間與人力承接新增案件。不少移民律師也提醒，近期收到法院通知的民眾務必仔細確認開庭地點與日期變化，不要因為沿用過去習慣而跑錯法院。

對許多移民家庭來說，移民法庭不只是法律程序，更關係到能否留在美國、孩子是否能繼續在灣區生活。如今舊金山移民法庭走入歷史，也讓不少人感嘆，在灣區生活本已不容易，如今連處理身份問題，都變得更加辛苦。

舊金山 灣區 庇護

上一則

從國會到灣區市府 FAPA推「台美人傳統周」獲9官方肯定

下一則

洛威爾高中積極招收非裔生 今秋僅7人入學

延伸閱讀

華男滯留美10年 收200萬元罰單 或強制出境

華男滯留美10年 收200萬元罰單 或強制出境
上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法

上萬案件敗訴 ICE拘留移民案9成遭法官裁定非法
華女當街被捕 華男陷抑鬱 移民執法釀心理健康難題

華女當街被捕 華男陷抑鬱 移民執法釀心理健康難題
移民專頁／H-1B抽選 7月可能進行第2輪

移民專頁／H-1B抽選 7月可能進行第2輪
加州人口下滑 舊金山反見增加 主要集中在中谷地區

加州人口下滑 舊金山反見增加 主要集中在中谷地區

熱門新聞

Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19
李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16

超人氣

更多 >
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌