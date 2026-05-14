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華埠致命車禍 肇事華翁被控過失殺人

編譯組／綜合報導
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此次事故還損壞了在華埠經營多年的老字號餐廳「新蘭亭餐廳」。（Google Map...
此次事故還損壞了在華埠經營多年的老字號餐廳「新蘭亭餐廳」。（Google Maps)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，檢方周三（13日）表示，一名男子因3月發生在舊金山華埠的一起車禍被控過失致死罪，該事故造成一名行人死亡，另一人受傷。

據舊金山地檢長辦公室稱，76歲的盧卓明（音譯，Zhuo Ming Lu）周二（12日）對所有指控均表示不認罪，並否認了相關指控。

檢方稱，盧卓明已獲准以個人擔保形式獲釋，但被勒令不得駕駛、須上交駕照和護照，且可能面臨加州機動車管理廳（DMV）吊銷駕照的處罰。

這項指控源於3月27日Grant大道與Jackson街附近的一起碰撞事故。警方稱，當時盧卓明正試圖停車，其車輛撞上了人行道上的兩名行人，隨後又撞上一棟建築。

據舊金山法醫辦公室（Medical Examiner’s Office）確認，其中一名行人是來自聖荷昆縣（San Joaquin）的49歲男子薩莫拉-馬丁內斯（Cutberto Zamora-Martinez），他在醫院不治身亡。警方稱，另一名成年傷者經治療後傷勢無生命危險。

此次事故還損壞了位於該街角的「新蘭亭餐廳」（New Lun Ting Café，又名Pork Chop House），這是一家在華埠經營多年的老字號餐廳。

據地檢長辦公室稱，檢方指控盧卓明犯有輕罪，即在實施違法行為（具體表現為在人行道上行駛和超速行駛）過程中因駕駛導致他人死亡，但不構成重大過失。

警方稱，盧卓明留在現場並配合了調查人員。據信，酒精和毒品並非此次事故的誘因。

該案仍在調查中。盧卓明的下次出庭日期定於9月30日，屆時將舉行庭前聽證會。

舊金山華埠致命車禍老年肇事者被控過失致死罪。（取自Pexels）
舊金山華埠致命車禍老年肇事者被控過失致死罪。（取自Pexels）

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