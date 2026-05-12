羅偉簽署警員工會新合約 持續支持執法單位

舊金山市長羅偉11日簽署新法案，批准市府與舊金山警察工會達成的新勞資協議。（舊金山警局提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）11日在警局總部簽署新法案，正式批准市府與舊金山警察工會（Police Officers Association）達成的新勞資協議，盼透過提高薪資與福利、改善工作條件，持續推動警力補充與公共安全改革，進一步延續近年犯罪率下降趨勢。

法案由市議長孟達文、市議員王兆倫、謝里爾、麥德誠共同起草。根據協議內容，新合約將於今年7月1日生效，至2030年6月30日止。

舊金山市長羅偉11日簽署新法案，批准市府與舊金山警察工會達成的新勞資協議。（舊金山警局提供）

根據合約內容，警員未來前三年每年加薪3%，最後一年加薪5%；服務滿八年者可額外加薪2%，滿10年再增加1%。此外，在市府提供一次性200萬美元補助，自其他城市轉職加入SFPD的警員，最高可獲2萬5000美元簽約獎金。

協議同時提高資深實地訓練警員薪資，並賦予警局更大彈性調派大型活動警力，包括即將舉行的FIFA世界盃相關賽事，以減少加班成本。

羅偉說：「公共安全不是朝九晚五的工作，也不會在周末停止，警員日夜執勤。舊金山的復甦，有賴警員執法並保護市民安全。這份協議將幫助我們持續推進這項重要工作。因為投資公共安全，就是投資舊金山的未來，我很榮幸簽署這項法案，支持守護城市安全的警員。」

羅偉自上任後推動「重建警力」（Rebuilding the Ranks）計畫，希望警局與警長辦公室恢復完整編制。自計畫推出後，SFPD已啟動近六年來最大規模招募潮，並迎來自2017年以來規模最大的一期警校新生班。同時，2025年全市犯罪率下降近30%，2026年迄今仍持續下滑。

警察工會主席Louis Wong說：「我代表舊金山警察工會全體警員，感謝市長對第一線警員的支持與承諾。這份合約也肯定了警員與家屬每天為社區所做出的犧牲與奉獻。」

舊金山警局長劉力一（Derrick Lew）則指出，新合約有助於吸引更多新人加入警校，同時讓願意冒險執勤的警員獲得更合理待遇。