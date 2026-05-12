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金山簽名徵集者惹民怨 堵塞商店入口、尾隨行人進入車流 原因曝光

舊金山訊
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今年，舊金山簽名徵集者展現了異常的熱情，並在最近達到頂峰。示意圖。(AI生成)
今年，舊金山簽名徵集者展現了異常的熱情，並在最近達到頂峰。示意圖。(AI生成)

舊金山到處都是簽名徵集者，今年的情況似乎有所不同。

舊金山紀事報報導，在舊金山的某些地區，你幾乎不可能從雜貨店出來而不被揮舞著簽名板的人「圍堵」。每逢選舉季，他們都會出現，收集簽名，將政策理念提交給選民，向所有願意傾聽的人宣講為什麼需要為公車或圖書館提供資金，向富人徵稅，以及簡化繁文縟節。

但今年，簽名徵集者展現了異常的熱情，並在最近達到頂峰。

近期是加州政府設定了提案獲得11月投票資格的截止日，但徵集者仍然拒絕收工。現在，他們的注意力已轉移到地方和區域性的競選活動上，包括在舊金山流傳的大約十幾項潛在的投票提案。在南加州各城市結束請願活動的人們會浩浩蕩蕩地前往灣區，迅速背誦出關於拯救捷運系統（BART）和舊金山公共交通局（Muni）、簡化舊金山市政府合同以及擴大市長羅偉行政權力等各項提案內容，令選民應接不暇。

「今年的情況更糟」，卡斯楚區居民伯克(David Burke)說。他親眼目睹請願者堵塞商店入口，甚至尾隨行人進入車流，不接受任何拒絕。

政治圈內人士將今年的混亂局面歸咎於大量資金的湧入，要歸功於億萬富翁支持的競選活動，例如谷歌聯合創始人布林(Sergey Brin)支持的旨在反對一項擬議富人稅的活動。這筆資金的注入導致簽名費飆升，並激勵著請願者更加賣力地奔走。對許多舊金山居民來說，這種不間斷的推銷簡直就是輕度騷擾。

最近一個下午，金恩(Kenny King.)步行前往公車站時，就遇到了14名如飢似渴的請願書分發員。

這些四處奔走的人員成了瘋狂的中期選舉的化身，倡導者們正積極推動各項提案，包括向億萬富翁徵稅、拯救公共交通系統以及其他一些事關重大的問題。

「在列車上強迫別人簽名，真是太煩人了」，金恩說，這番抱怨也引起了許多舊金山市民的共鳴。誠然，市民熱衷於參與公共事務，也大多能理解那些辛勤工作卻吃力不討好的人。但搭乘公交回家的乘客也同樣珍惜自己的私人空間。

這些簽名收集者有時甚至從佛羅里達州趕來，在加州各地進行簽名活動。這些人員無所不在，推銷手段也十分強硬。這也揭示了加州選舉過程中一個更大的問題：它已經發展成為一個獨立的產業。

簽名收集者要麼按小時計酬，要麼更常見的是按簽名數量計酬，價格受市場需求、州政府截止日期以及將提案提交公投的緊迫性等因素影響。雖然報酬通常從每個簽名6美元起，但在競爭激烈的周期中，由於各公司爭相招募同一批工人，價格會迅速攀升。

隨著簽名收集變得愈來愈激進，愈來愈功利，它也迎合了特定類型的人。

舊金山政治顧問安德森(Daniel Anderson)說，大多數付費簽名收集者都喜歡這種辛苦的工作，有些人甚至組成了一個遊牧部落，輾轉於各州和各個選舉之間，學習各地晦澀難懂的選票資格規則，即使他們很難解釋清楚自己受雇推廣的提案。

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