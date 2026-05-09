我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

通用出售數十萬駕駛個資 付1275萬元和解

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
通用汽車因旗下OnStar服務涉嫌非法出售用戶駕駛數據，與加州檢方達成1275萬...
通用汽車因旗下OnStar服務涉嫌非法出售用戶駕駛數據，與加州檢方達成1275萬美元和解。示意圖。（取材自Pexels）

洛杉磯縣檢察長辦公室8日發文，通用汽車公司（General Motors）曾向OnStar訂閱用戶保證，不會出售其駕駛數據，卻暗中將數十萬加州用戶的個資及行車紀錄出售給數據仲介商牟利。加州檢方提起訴訟後，通用汽車同意支付1275萬美元和解本案。

訴狀指出，通用汽車自2020年起，在未充分告知用戶、也未提供退出機制的情況下，將OnStar用戶的姓名、住址、電話、行車速度、急踩油門、急煞車及GPS定位等數據，出售給律商聯訊風險解決方案（LexisNexis Risk Solutions）及維瑞斯克分析公司（Verisk Analytics）兩家數據仲介商，全美獲利約2000萬美元。

此案由加州檢察長邦塔（Rob Bonta）聯合洛杉磯、舊金山縣等地方檢察長共同提起，並獲加州隱私保護局（California Privacy Protection Agency）支持，指控通用汽車違反加州隱私法、虛假廣告法及不公平競爭法。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，消費者有掌控個資的基本隱私權，「這項權利不會因坐進車內就消失」。他指出，這項和解也向汽車業者傳達明確訊息︰企業不得暗中利用消費者個資牟利。

據和解協議，待法院批准後，通用汽車須支付1275萬美元民事罰款，並於180天內刪除所保存的相關資料，同時要求律商聯訊及維瑞斯克配合刪除資料。通用汽車也須建立符合加州消費者隱私法（CCPA）規範的隱私保護計畫，並定期向州及各縣主管機關提交評估報告。

加州消費者可至consumer.risk.lexisnexis.com/consumer及fcra.verisk.com/#/，分別申請個資使用報告。加州隱私保護局另推出「刪除請求及退出平台」（DROP），民眾可一次向超過575家數據仲介商提出個資刪除申請，詳情可至privacy.ca.gov/drop查詢。

加州 洛杉磯

上一則

在紐約崛起的華裔小喇叭手斯凱拉唐 回灣區演出

下一則

史丹福大學研究：鎖學生手機 未帶來預期效益

延伸閱讀

無證客擔心了 加州擬釋出駕照個資

無證客擔心了 加州擬釋出駕照個資
專騙長者 加州3男偽造車故障 低價收購牟利

專騙長者 加州3男偽造車故障 低價收購牟利

資料外洩、日常消費…11項訴訟和解 開放索賠最高逾萬元

資料外洩、日常消費…11項訴訟和解 開放索賠最高逾萬元
這幾款iPhone手機用戶 可能獲賠高達95元

這幾款iPhone手機用戶 可能獲賠高達95元
車被拖吊未贖回 加州車管局逕自拍賣 8年「扣留」800萬元

車被拖吊未贖回 加州車管局逕自拍賣 8年「扣留」800萬元

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14
劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

2026-05-05 02:18
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV