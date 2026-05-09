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亞裔青年曾是遊民 CYBHI助走出人生低谷

記者謝雨珊／綜合報導
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來自灣區Khoa-Nathan Ngo（音譯吳納森）曾一度無家可歸，如今即將自洛...
來自灣區Khoa-Nathan Ngo（音譯吳納森）曾一度無家可歸，如今即將自洛杉磯加大（UCLA）畢業。他感恩，在人生最低潮的時刻，是來自朋友與社區的支持幫助他走出困境。（記者謝雨珊／攝影）

一名在灣區曾無家可歸、入住LGBTQ青年收容所的越南裔青年，如今即將自洛杉磯加大（UCLA）畢業。他坦言，在人生最低潮時，是來自朋友與社區的支持，幫助他走出困境，也讓他逐漸體會到心理健康的重要性。而真正改變他的，是後來參與政府資助的心理健康倡議工作。

Khoa-Nathan Ngo（音譯吳納森）曾一度無家可歸，他形容那段日子是人生中很黑暗的時刻。他表示，當時仍在聖荷西Foothill College就讀社區大學，因與母親衝突而被迫離家，陷入無家可歸的處境。

「當時真正幫助我的，是一名華人朋友和她的母親。」吳納森回憶，對方在他人生最低潮時收留他，讓他得以繼續完成學業。「她們不只是提供住處，而是真正給了我支持與安全感。」

之後，吳納森因不好意思長期居留，轉入專門服務LGBTQ無家可歸青少年的收容所。正是在那段期間，他申請到專為LGBTQ亞洲裔青年設立的Edward Tang Scholarship，並成功轉學進入UCLA。獎學金加上其他助學資源，幾乎完全負擔他的房租、學費與生活開銷。

投入青年倡議

然而，吳納森認為，真正改變他人生方向的，是後來參與的心理健康倡議工作。他說，在疫情期間，他看到大量亞裔遭受仇恨攻擊與暴力事件，內心充滿憤怒與無力感。「我不想只是坐在家裡生氣，我想做點什麼。」於是，他加入灣區亞裔青年組織South Bay Youth Changemakers，開始投入公共事務與青年倡議。

之後，他也加入史丹福大學（Stanford University）計畫「Alcove」的青年顧問，協助建立青少年心理健康中心。他說，在參加這麼多相關單位後，某一天才發現這些計畫，其實都是由加州兒童與青少年心理健康倡議（CYBHI）資助成立，他也因此開始投入相關倡議工作，希望幫助更多有需要的年輕人。

吳納森向本報強調，從青少年心理健康資源、社區支持，到青年參與機會，CYBHI在他人生不同階段，都扮演了關鍵角色。他也認為，自己之所以能夠走出無家可歸與心理低潮，最重要的並不是自己有多堅強，而是有「社群」的力量。「有人願意接住你，真的會改變一切。」吳納森說。

事實上，CYBHI是五年前由加州州長紐森（Gavin Newsom）與立法機關推動的全國規模最大的青少年行為健康投資之一。據了解，加州政府將相關措施，包括心理健康服務帶入校園、投資在地社區組織，並建立以「整體個體」為核心的支持系統。

強化社區連結

作為這個項目的支持者，州長紐森與夫人西貝爾（Jennifer Siebel Newsom），日前在「California Love, California Strong」（CLCS）活動上，特地強調希望能強化社區連結對抗孤獨，並提升整體心理健康意識。

西貝爾表示，數據顯示，13至29歲的青少年與年輕族群，正面臨嚴重的孤獨感問題，甚至形成所謂的「孤獨流行病」。目前CYBHI已培育並支持超過7萬名專業人員投入相關領域，涵蓋心理健康教練、同儕支持專員、社工及醫療人員，並同時帶動醫療產業發展。

灣區 遊民 亞裔

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