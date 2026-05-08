ACoM線上專訪 州長參選人馬漢聚焦移民、住房、醫療

馬漢出身加州中部的農村家庭，他表示自己成長於工薪階層環境，理解政府運作失靈對家庭造成的壓力，因此決定角逐州長，希望改善住房、教育、公共安全與社會流動機會。(美聯社)

現任聖荷西 市長、競選加州 州長的馬漢（Matt Mahan）近日接受美國族裔媒體（American Community Media）線上專訪時，聚焦移民 、住房、醫療、人工智慧（AI）與生活成本等議題，強調自己是「重視結果、而非意識形態」的民主黨人，希望將地方治理經驗帶入沙加緬度。

馬漢在開場時表示，聖荷西擁有約百萬人口，超過四成居民為外國出生，半數以上家庭在家中使用非英語語言。馬漢出身加州中部的農村家庭，表示自己成長於工薪階層環境，理解政府運作失靈對家庭造成的壓力，因此決定角逐州長，希望改善住房、教育、公共安全與社會流動機會。

談及移民議題時，馬漢不支持單純以口號式方式廢除ICE（移民與海關執法局），但強調目前聯邦移民制度確實需要「徹底改革甚至重啟」。他表示，自己在農業社區長大，許多鄰居都是無證移民，「是我見過最勤奮的人」。他批評兩黨多年來未能妥善處理移民問題，並主張為長期居留者建立合法身分與公民途徑，同時維持邊境安全與合法移民制度。

對於目前聯邦政府加強移民執法，馬漢表示，聖荷西已多次起訴川普政府，並增加移民法律援助預算。他也直言，如果ICE執法人員違法，「沒有人可以凌駕法律之上」，同樣應接受起訴。

在華人社區高度關注的H-1B工作簽證問題上，馬漢表示，加州有大量持H-1B與綠卡申請中的專業人士，他們是州內經濟與科技產業的重要組成部分。「只要人在加州，就應完整融入社會、獲得公共服務與尊重。」他認為，加州最大的優勢之一，就是能夠吸納世界各地人才。

面對加州高昂生活成本，馬漢坦言，住房供應不足是核心問題。他指出，加州多年來法規層層疊加，提高建築成本與開發風險，使住房變得難以負擔。他以公寓建設為例表示，加州對建築缺陷訴訟責任要求過高，導致新建公寓難以融資，也是加州自有住宅率全美最低的重要原因之一。

他強調，自己在聖荷西任內已推動加速住房審批、降低部分開發費用、推廣ADU（附屬住宅單元）與聯排屋等政策，並稱當地無家可歸人口已減少約三分之一。

人工智慧(AI)議題也是此次訪談焦點之一。馬漢表示，AI雖能提升政府效率與公共服務，但也帶來失業、隱私與監控風險。他透露，聖荷西已建立AI監管與道德框架，並推動員工再培訓與技能提升。他支持對大型科技公司課稅，並將部分稅收投入教育、職業培訓與未來可能的全民基本收入（UBI）試驗。

對於外界批評其為「矽谷億萬富豪支持的候選人」，馬漢則回應，聖荷西並非富豪聚集的巴洛阿圖或蒙洛公園，而是一座工薪階層與移民人口眾多的城市。他強調，自己是唯一真正推動AI監管的候選人，並支持校園禁用手機、未成年人使用社群媒體須經家長同意等措施。

馬漢表示，當前美國社會正面臨左右兩派民粹主義升高，「對抗威權最好的方式，就是讓政府真正為人民產生成果」。