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新報告：灣區半島最貴城市買房 需年薪百萬以上

編譯組╱綜合報導
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在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約...
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

根據一項新公布全國住房負擔能力分析，再次將南灣地區列為全美房價最高的地區。一個家庭年薪需要超過50萬元，才能在聖荷西都會區負擔得起一間一般房屋。在灣區半島地區房價最貴城市置產，則需年薪100萬元以上。

巴洛阿圖線上(Palo Alto Online)媒體報導指出，這份由「ConsumerAffairs」發布報告發現，在聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區，購屋人士需年薪達到50萬1012元，才能在頭期款10%的情況下，購買一間一般住房，同時，須將每月住房支出控制為通常建議的總收入28%範圍內。

聖荷西都會區包含聖塔克拉拉縣和聖比尼度縣(San Benito County)，擴及半島中部地區的巴洛阿圖、山景城、洛斯阿圖與洛斯阿圖山(Los Altos Hills)等城市。南灣地區在排名領先。

舊金山都會區包括舊金山、聖馬刁、阿拉米達、康曲柯士達(Contra Costa)與馬連縣(Marin County)，以35萬8090元的置產年薪要求名列第二，緊隨在後的是聖塔克魯茲(Santa Cruz)都會區，年薪要求為35萬4973元。

調查結果顯現加州持續存在的住房可負擔能力危機。加州連續第二年占據全美十大收入限制最嚴格的房屋市場中的九個。排名前十的非加州都會區，則是夏威夷檀香山。

以地區性來看，半島地區的住房壓力更為明顯，當地大多數社區的房價中位數都遠遠超過200萬元。根據房地產網站「Zillow」估算，包含10%頭期款、貸款、稅費及保險，這些房屋的每月房屋支出，遠超過該地區總收入在28%的住房負擔能力規則下所能承受的範圍。

根據今年2月的房價數據，巴洛阿圖房屋中位數售價約為300萬元，每月典型貸款還款額約為2萬3000元。按照分析使用可負擔性標準，代表年薪需要達到約99萬9000元，導致巴洛阿圖市置產的年收入門檻接近100萬元。

山景城的房屋中位數售價約為170萬元，每月平均還款額約為1萬3300元，代表需約57萬800元的年收入，才能負擔得起一間普通住房。

洛斯阿圖的情況則有所不同。該市的房屋中位數售價約為480萬元，每月還款額高達約3萬7400元，顯示置產需有約160萬元年薪，此為半島三個城市中最高。

舊金山灣區的中半島社區、包括聖馬刁縣，房價也超過區域可負擔性標準。在阿賽頓(Atherton)，房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。紅木城則需超過63萬元的年收入，而東巴洛阿圖則需約37萬4000元。

全國買屋所需的年收入水平，近年來大幅上升。分析顯示，目前家庭年收入需達到12萬796元，才能負擔得起一間普通住房，比美國家庭收入中位數8萬1604元，高出48%。

研究人員發現，自2020年以來，全美買屋所需的收入成長82.8%，當時家庭年收入不到7萬元、即可負擔購置一間一般住房。

灣區 聖荷西 房價

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