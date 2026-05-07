Muni撥款2提案 羅偉上街拉票連署

Stronger Muni for All提案開跑活動，獲得包括舊金山市長、市議長在內的多位當地官員支持。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)6日上午現身Castro街夾Market街Muni車站外，協助兩項交通融資提案連署，希望推動在11月選舉中交由選民表決，以避免灣區 公共交通系統未來出現重大服務削減。

羅偉支持的兩項提案分別為地方性的「Stronger Muni for All」提案，以及區域性交通融資提案「Connect Bay Area」。前者主要為舊金山市交通局(SFMTA)與Muni系統提供長期資金來源，後者則針對灣區區域交通系統，包括灣區捷運(BART)與加州列車(Caltrain)等提供營運資金。

羅偉表示，Muni不像部分交通系統能獲得州政府固定補助，因此市府希望透過地目稅(Parcel Tax)方式填補財務缺口。根據目前規畫，租客每年約需負擔65元，多數屋主則約129元。

羅偉說：「這確實是一筆支出，我不會淡化它，但這是我們必須支付的代價。」

與此同時，市府也正加強Muni執法力度，包括增加約30%的查票員人力，以改善逃票問題與提升乘車秩序。Muni近期則表示，系統載客量已創下疫情以來新高。

在區域交通方面，灣區多位地方領袖也支持另一項區域銷售稅提案。該提案若獲選民通過，預計每年可產生約9億8000萬元收入，用於避免BART、Caltrain等公共交通機構未來大幅削減班次與服務。

根據規定，「Connect Bay Area」提案須蒐集約18萬6000份有效連署，才能取得11月選票資格。