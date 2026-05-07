亞太裔傳統月開跑 190個社區串聯百場文化活動點亮全城

舊金山亞太裔傳統月開跑，百場亞裔文化活動點亮全城。（記者李怡／攝影）

2026年亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）啟動典禮暨頒獎晚會，6日晚間在舊金山 市政廳與赫布斯劇院（Herbst Theatre）舉行。市長羅偉 （Daniel Lurie）、市府官員、社區領袖及多個亞太裔文化團體齊聚一堂，正式拉開全市5月超過百場亞太裔文化活動序幕。

今年活動由亞太傳統文化基金會（APA Heritage Foundation）統籌，主題為「提升文化」（Elevating Cultures），希望透過不同族裔文化展演與社區參與，展現亞太裔社群在舊金山的歷史、創意與影響力。

晚間活動首先於赫布斯劇院舉行「亞太傳統獎」（APA Heritage Awards）頒獎典禮，由羅偉致詞並簽署亞太裔傳統月公告（Proclamation）。今年獲表揚的里程碑社區組織包括由華埠 商人協會（Chinatown Merchants Association）主辦的「中秋街會」以及長期服務太平洋島民家庭的薩摩亞社區發展中心。

大會同時頒發「AAPI青年改變者獎」（Youth Change Makers Awards），表揚年輕世代在社區參與與公共服務上的投入。其中，國中組由William Zhang獲獎，高中組則由Julia Hui-Ming Howe獲選。

頒獎典禮結束後，市政廳舉辦社區晚宴與文化展演活動，現場提供亞洲料理、社區展覽及多場表演節目，吸引來自不同族裔的大批民眾參與。市政廳大廳晚間氣氛熱鬧，不少家庭與年輕人到場交流、拍照與欣賞演出。

亞太傳統文化基金會創辦人暨活動總策畫鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年亞太裔傳統月將聯合約190個社區組織與政府部門，在整個5月推出超過100項活動，希望讓更多市民透過文化、飲食、藝術與戶外活動認識亞太裔社群。

其中，今年首次與社區青年中心（CYC）合作推出「龍舟社區日」，將於9日在Lake Merced舉行，開放民眾體驗龍舟運動，另也推出「Chow Fun」餐飲推廣活動，鼓勵民眾走訪亞裔餐廳，並與亞洲酒莊協會（Asian Wineries Association of America）合作介紹亞裔釀酒文化。

此外，包括亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）、美國亞裔媒體中心（Center for Asian American Media）及舊金山公共圖書館等文化機構，也將於5月陸續推出展覽、講座與社區活動。

主辦單位表示，今年190個社區組織串聯百場活動，完整活動資訊可於官方網站https://apasf.org/查詢。