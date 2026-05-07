我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有這幾款蘋果iPhone 每台最高將獲賠95元

免噴藥 廚房1常見食材驅趕果蠅超有效

舊金山6月選舉選票已寄出 37官方投票箱全面啟用

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山全市37處官方投票箱已全面啟用，6月2日晚8點截止。（記者李怡／攝影）
舊金山全市37處官方投票箱已全面啟用，6月2日晚8點截止。（記者李怡／攝影）

舊金山6月2日選舉進入投票階段，市選務處近日已向登記選民寄出選票手冊與郵寄選票，提醒民眾可透過郵寄、親送投票箱或親自前往投票站完成投票。全市共設有37個官方選票投遞箱，即日起開放使用至6月2日晚間8時截止。

根據選票手冊資訊，所有投票箱均設於戶外、方便無障礙通行，並全天24小時開放。選民可將填妥並簽名的郵寄選票投入任何一處官方投票箱，或在選舉日前寄回。若選擇郵寄，選票須於6月2日前蓋郵戳。

此次投票涵蓋舊金山11個市議會選區，投票箱遍布各社區，包括市政廳、公園圖書館分館、社區中心與多處鄰里據點，方便居民就近投票。

選務處也提醒，民眾若未收到選票，可透過市選務網站更新地址或申請補發。需要不同語言或無障礙版本選票的選民，也可下載可操作的電子選票（Accessible Mail Ballot），透過螢幕閱讀器、鍵盤操作等方式完成投票。

除了郵寄投票外，選民也可前往市政廳投票中心或指定投票站親自投票。市政廳投票中心自5月4日起開放，平日辦公時間提供投票服務；選前兩個周末也將加開時段。6月2日選舉日當天，全市投票站將於上午7時至晚間8時開放。

選務處呼籲民眾提早完成投票，避免最後一刻排隊，同時確認信封簽名與選民登記資料一致，以免影響選票有效性。

包含市政廳在內的，37處官方投票箱已全面啟用，6月2日晚8點截止。（記者李怡／攝...
包含市政廳在內的，37處官方投票箱已全面啟用，6月2日晚8點截止。（記者李怡／攝影）

投票 舊金山

上一則

舊金山槍擊案下降 灣景獵人角過去一年199起槍響仍高

下一則

南灣下半年行動領務 每月最後一周周五收件

延伸閱讀

選舉季將至 華人政治聯盟背書16名競選人

選舉季將至 華人政治聯盟背書16名競選人
張麗娜參選舊金山教委 主打教育公平

張麗娜參選舊金山教委 主打教育公平
「揭選舉漏洞」 南加婦將自家狗登記為選民

「揭選舉漏洞」 南加婦將自家狗登記為選民
維州公投 民主黨選區重畫案勝出 新地圖將用至2030年

維州公投 民主黨選區重畫案勝出 新地圖將用至2030年
加薩戰後首場巴勒斯坦選舉 投票率低競爭有限

加薩戰後首場巴勒斯坦選舉 投票率低競爭有限

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14
劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

2026-05-05 02:18
嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強行奪走受害人真實珠寶。（舊金山警局提供）

假送禮真搶劫 灣區連環珠寶詐搶曝光 這族群成主要目標

2026-04-30 19:44

超人氣

更多 >
有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元

有這幾款iPhone 每台最高將獲賠95元
美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人
洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文

洋丈夫殺亞裔孕妻+2孩 死前不祥貼文
一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵

一洲焦點／川普借刀殺人 伊朗求助北京、賴清德神鬼奇兵
美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁

美指控中國放慢接回無證客 擬祭簽證制裁