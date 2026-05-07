舊金山6月選舉選票已寄出 37官方投票箱全面啟用

舊金山全市37處官方投票箱已全面啟用，6月2日晚8點截止。（記者李怡／攝影）

舊金山 6月2日選舉進入投票 階段，市選務處近日已向登記選民寄出選票手冊與郵寄選票，提醒民眾可透過郵寄、親送投票箱或親自前往投票站完成投票。全市共設有37個官方選票投遞箱，即日起開放使用至6月2日晚間8時截止。

根據選票手冊資訊，所有投票箱均設於戶外、方便無障礙通行，並全天24小時開放。選民可將填妥並簽名的郵寄選票投入任何一處官方投票箱，或在選舉日前寄回。若選擇郵寄，選票須於6月2日前蓋郵戳。

此次投票涵蓋舊金山11個市議會選區，投票箱遍布各社區，包括市政廳、公園圖書館分館、社區中心與多處鄰里據點，方便居民就近投票。

選務處也提醒，民眾若未收到選票，可透過市選務網站更新地址或申請補發。需要不同語言或無障礙版本選票的選民，也可下載可操作的電子選票（Accessible Mail Ballot），透過螢幕閱讀器、鍵盤操作等方式完成投票。

除了郵寄投票外，選民也可前往市政廳投票中心或指定投票站親自投票。市政廳投票中心自5月4日起開放，平日辦公時間提供投票服務；選前兩個周末也將加開時段。6月2日選舉日當天，全市投票站將於上午7時至晚間8時開放。

選務處呼籲民眾提早完成投票，避免最後一刻排隊，同時確認信封簽名與選民登記資料一致，以免影響選票有效性。