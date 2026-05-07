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屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

編譯林思牧／綜合報導
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屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美...
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

幾年前屋崙一對夫婦把自己土地與對面的38棵大樹砍掉，好能將來享受無阻礙的景色。經過許多年的拖延，憤怒的市民都以為會不了了之，誰知市議會終於決議給這對夫婦處以100萬元罰款。

舊金山紀事報報導，經過數月的辯論和明顯的挫敗感，屋崙市議會5日投票決定對這一對夫婦處以100萬元的罰款，原因是他們砍伐了位於Claremont Avenue的自家地塊、鄰居地塊以及相鄰的市政地塊上的38棵成熟樹木。

對某些人來說，這次投票的意義遠不止於一處山坡上的地產。它考驗著屋崙這座以寬鬆和執法不力而聞名的城市是否會維繫自己訂立的法律。

「作為市議會，我們必須決定這些法律是否真正有效，還是只是一紙空文，」市議會主席簡肯斯（Kevin Jenkins）在會議上說，「我們必須決定，屋崙是否還要繼續背負人們可以為所欲為而不受懲罰的惡名。」

伯納德（Matthew Bernard）和華納（Lynn Warner）於2019年購買了這塊綠樹成蔭的地塊，並計畫在那裡建造一棟住宅。市政工作人員表示，在2021年和2022年，伯納德及其雇用的工人未經許可砍伐了38棵成熟樹木，其中包括橡樹。

市政府官員稱，即使城市園藝師到場要求伯納德停止砍伐，他仍繼續砍伐。一位城市園藝師稱此案是該市30年來「最令人髮指的非法砍樹案件」。伯納德和華納都出席了那天的會議，但拒絕置評。

此事激起了社區的廣泛關注，不僅有環保人士在會議上發言，還有中小學生提交了書面意見。儘管此前已在兩次會議上討論過此事，市議會內部仍存在分歧。一些議員認為，處以全額罰款過於嚴厲，可能會使這對夫婦永遠無法在該地塊上建造房屋。另一些議員則認為，任何低於91.5萬元罰款的方案都會損害市政府的信譽。

「透過追究那些明知故犯者的責任，我們向外界傳遞了一個明確的訊息：屋崙市嚴肅對待執法，並將追究那些公然藐視法律、破壞土地者的責任。」議員拉馬錢德蘭（Janani Ramachandran）說道。

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