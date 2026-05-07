灣區婦人亞馬遜帳戶遭駭 1.6萬本電子書消失 一招找回

因為遭駭客入侵帳戶，灣區一名閱讀成癡婦人收藏的1萬6000多本電子書瞬間消失不見。示意圖。（取材自Pexels）

灣區 一名閱讀成癡的婦人擁有超過1萬6000本電子書，創下亞馬遜 Kindle收藏紀錄。然而，在駭客入侵其亞馬遜帳戶後，她儲存的所有電子書都消失了。

灣區ABC7電視台報導，北灣貝尼西亞（Benicia）居民強森（Judy Johnsen）表示，書是她的生命，她花了近20年時間才建立起如此龐大的藏書，每天平均閱讀兩到三本。然而，她所有的藏書竟然在一夕之間消失不見。在走投無路的情況下，她聯絡了ABC7。

家中另外收藏了六、七千本實體書的強森表示，她最大的藏書是她在亞馬遜Kindle帳戶裡的1萬6511本電子書。比起紙本書，強森稱她更喜歡可隨身攜帶的Kindle。

「它和我形影不離，不管我是坐在家門前，還是汽車爆胎在路上等待救援，我一直都帶著它。」強森說，「沒錯，我的確閱讀成癮，但我認為這是一種健康的癮。閱讀的世界是無限的，它開闊了我的視野。」

然而，意想不到的事發生了。

強森收到亞馬遜發來的訊息：「根據您的要求，我們已更改了您帳戶的電子郵件地址。」但強森根本沒有更改過其電子郵件地址。

強森說：「『絕望』不足以形容我的感受。我花了大概18年才收集到這些書，結果它們竟一眨眼工夫就完全消失。我無法想像自己再也讀不到這些書。」

強森後來得知，原來是駭客竄改了她的電郵地址，導致她無法登入帳戶，所有藏書都被鎖住。

強森說：「我不知道他們為什麼要拿走我這1萬6000多本書，我覺得他們可能是想要我的信用卡。」

強森沒猜錯，駭客使用她的亞馬遜帳戶買了兩台任天堂遊戲機，寄到密西根州；另外買了一罐貓糧寄給強森，可能是為了測試她的帳戶。

在ABC7介入協助後，強森接到亞馬遜打來的電話，告訴她所有的電子書都已回到其帳戶中，強森欣喜若狂。

ABC7指出，消費者在購買Kindle電子書時，購買的實際上是閱讀許可，而不是書籍所有權。如果關閉帳戶，閱讀許可就會消失。幸運的是，駭客並沒有關閉她的帳戶，因此她所有的書都得以找回。