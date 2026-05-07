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加州人口下滑 舊金山反見增加 主要集中在中谷地區

編譯組／綜合報導
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從2025年1月到2026年1月加州人口減少，但是，舊金山是少數人口有所增加的縣...
從2025年1月到2026年1月加州人口減少，但是，舊金山是少數人口有所增加的縣之一。(取自舊金山縣市府臉書)

經歷兩年時間的強勢疫情後復甦，根據加州最新人口統計數據顯示，加州人口去年出現下滑。

然而，人口下降幅度不大，從2025年1月到2026年1月、約減少5萬4000人，使得加州人口總數略低於3960萬人。但對於一個人口剛從疫情恢復過來的州，此數據仍值得注意。

舊金山紀事報報導，舊金山是加州少數年初時人口有所增加的縣之一，自去年的84萬4000人增至約84萬6000人。

公布這項年度人口統計報告的加州財政部門表示，聯邦政府削減合法移民配額，並阻礙加州人口成長。美國人口普查局去年底發布數據也指出，移民限制政策導致加州成為全美人口成長最慢的州，全美人口成長整體呈下降趨勢。

川普政府大幅削減合法移民途徑，包括取消難民保護與限制基於就業的移民計畫。據加州財政廳，這些變化導致加州的淨合法移民人數(net legal immigration，即來自外國的移民人數減去離開人數)減少一半，從2024年的24萬8000人降至2025年的12萬6000人。

加州財政部門表示，統計數據主要包括與學校系統、移民法庭或其他政府機構相關的移民。

加州少數縣包括舊金山，則出現人口增加。人口成長主要集中在中谷地區(Central Valley)，出生率和房屋建設量都在全加州排名列居高位。普萊賽縣(Placer County)是加州近十年來建房速度最快的縣之一，人口成長率最高、達1.4%。

房屋興建數量增加、與人口成長呈正相關的情況，也適用於其他幾個縣。馬連縣房屋建設尤其遲緩，人口再次下降，從2025年的約25萬3000人降至2026年的25萬1000人。

舊金山是灣區疫情期間人口下降幅度最大的城市，目前人口持續緩慢復甦。今年年初，全美人口總數，少於2020年人口水平指標的97%。

移民 舊金山 加州

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