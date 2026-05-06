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DNA顯示 游上惡魔島郊狼來自天使島非舊金山 游長達2哩

編譯廖宜怡／綜合報導
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DNA證據顯示，游上惡魔島(如圖)的郊狼並非來自舊金山，而是來自天使島。（美聯社...
DNA證據顯示，游上惡魔島(如圖)的郊狼並非來自舊金山，而是來自天使島。（美聯社）

今年1月，一隻郊狼（coyote）穿越波濤洶湧的冰冷海水游上位於舊金山灣的惡魔島（Alcatraz Island），引起國際社會關注。當時，生物學家推測，這隻郊狼應該是從舊金山游過來的。

然而，國家公園管理局（National Park Service）4日表示，根據DNA證據，這隻雄性郊狼其實並非來自舊金山，很可能是來自天使島（Angel Island），游泳距離長達二哩，是先前估計從舊金山來的兩倍。

公園管理局野生動物生態學家默克（Bill Merkle）說：「我們對這隻郊狼的來歷感到驚訝。我們之前推測牠來自舊金山，是因為兩地之間距離要短得多。眾所周知，郊狼適應力很強，牠的確展現了這個特質。」

在這隻郊狼被遊客目擊並拍下照片後，生物學家在島上搜尋牠的蹤跡，安裝了追蹤攝影機和錄音設備，並採集其糞便樣本送往戴維斯加大實驗室進行DNA檢測。比對發現，這隻郊狼與天使島的狼群有相同的DNA。

不過，這隻郊狼目前下落不明。

公園管理局表示，這隻郊狼在1月被目擊後的頭幾天，工作人員在島上有發現其足跡和糞便，但之後就沒有再見過牠，攝影機和錄音設備也沒有捕捉到牠的蹤跡。公園管理局稱，沒有證據顯示這隻郊狼仍留在惡魔島上，島上也沒有發現其遺骸。

這隻郊狼的出現一度引起生物學家憂慮，因為惡魔島是海鳥築巢地，恐影響海島繁殖。萬一郊狼繼續留在島上，工作人員已做好將牠轉移到金門國家休閒區（Golden Gate National Recreation Area）內的準備。

默克說：「我們不知道這隻郊狼後來的故事，但牠能游泳到惡魔島，證明了牠是游泳高手，希望牠已順利游回天使島。」

DNA證據顯示，今年1月間游上惡魔島的郊狼並非來自舊金山，而是來自北邊天使島，游...
DNA證據顯示，今年1月間游上惡魔島的郊狼並非來自舊金山，而是來自北邊天使島，游泳距離長達二哩，是先前估計從舊金山來的兩倍。（谷哥地圖）

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