愈來愈多灣區工薪家庭 遷居史丹斯勞縣

2026年3月莫德斯度的典型房價約為45萬元，不到舊金山的三分之一，吸引了灣區眾多工薪階層。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在2015年至2024年間遷入史丹斯勞縣（Stanislaus County）的約5萬6000戶家庭中，約三分之一來自舊金山灣區 。作為灣區遷居者的新家園，儘管聖塔克魯茲和聖荷昆兩縣總體上仍是更受歡迎的目的地，但史丹斯勞縣無大學學歷的移民 比率卻位居前列。

不難理解為何工薪階層家庭會覺得這裡頗具吸引力。據在線房地產中介Zillow數據顯示，2026年3月莫德斯度（Modesto）的典型房價約為45萬元。經通脹調整後，這一數值較2019年該市典型房價上漲了約5萬元，但仍僅為海沃典型房價的一半左右，且不到舊金山的三分之一。

隨著作為縣城的莫德斯度為接納湧入的人潮而日益擴張，一些社區領袖對那些在當地人脈有限的新來者心存戒備。雖然灣區移民在該市並非新現象，但許多人表示，最近這批湧入者因工作、家庭和朋友的關係，仍與灣區有著特別緊密的聯繫。

根據美國人口普查局「美國社區調查」的數據，居住在史丹斯勞縣的工人平均通勤時間約為30分鐘，與阿拉米達縣的平均水平相當。但「超長通勤」更為普遍，史丹斯勞縣近9%的在職居民通勤時間至少為90分鐘，通勤者的集中使得莫德斯度成為一個「睡城」（bedroom community）。

莫德斯度這個名字源自西班牙語「謙遜」之意，是一座擁有約22萬人口、陽光明媚且寧靜祥和的城市，四周環繞著杏仁、櫻桃和杏樹果園。農業依然是其經濟支柱，但這裡還擁有芭蕾舞團、交響樂團和一支小聯盟棒球隊。

許多來自舊金山灣區的近期新移民雖正悄然重塑著這座城市，卻仍處於社區的邊緣。該市的住房市場已被新來者擠得水泄不通。許多人只是把這裡當作棲身之所，尚未真正融入當地社會肌理。

莫德斯度/史丹斯勞縣全國有色人種促進協會（NAACP）主席伯德（Wendy Byrd）表示，許多來到史丹斯勞縣的新居民既沒有多少可支配收入，在當地也沒有朋友；他們幾乎所有的社交活動，還是往返於灣區之間。

伯德表示，今年夏天，該分會計畫在莫德斯度市中心舉辦一系列每月一次的First Friday聚會，希望能吸引更多這樣的人參與。即使新來者感覺難以融入，她仍對史丹斯勞縣變得更年輕、更多元化的前景感到興奮。