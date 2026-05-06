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燃氣改電熱泵…明年換台熱水器 將比現在貴3500元

編譯林思牧／綜合報導
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家得寶這款50加侖的電熱泵熱水器，標榜在能源費用上10年可省3750元。(取材自...
家得寶這款50加侖的電熱泵熱水器，標榜在能源費用上10年可省3750元。(取材自homedepot.com)

明年起你家的熱水器如果壞了，在灣區換裝一台將變得非常昂貴，估計平均更換費用將比現在多出3500元。但電熱泵熱水器在使用時，比較能省錢。

舊金山紀事報報導，根據灣區空氣品質管理局最近的一份報告，從明年開始，許多房主將被要求將損壞的燃氣熱水器更換為電熱泵熱水器，平均更換費用將比燃氣熱水器高出3500元。這項規定是旨在遏制建築物汙染的更廣泛舉措的一部分，該局表示建築物會產生大量汙染物排放。

位於聖荷西的Better Water Heaters公司老闆卡特萊特（Frans Cartwright）估計，安裝一台電熱泵熱水器的費用可能高達8000元，而安裝一台燃氣熱水器的費用最高約為3000元。灣區空氣品質管理局的工作人員發現，在極端情況下，安裝一台電熱泵熱水器的費用可能高達3萬8800元，但也可能低至2900元。

成本差異如此顯著，是因為除了設備成本更高之外，許多家庭還需要重新布線，而這需要持證電工。熱泵熱水器加熱時間較長，通常也需要比燃氣熱水器大15加侖的容量，這可能需要進行房屋結構改造以容納較大的熱水器。

「更換瓦斯熱水器大約需要兩個小時，而安裝熱泵熱水器則需要八個小時，」卡特萊特說，「一名技術人員一天可以安裝四個燃氣熱水器，但一天只能安裝一個熱泵熱水器。」

雖然熱泵的前期成本可能較高，但許多客戶可以透過補貼來抵消部分成本，卡特萊特的客戶平均獲得的補貼約為 3000元。可獲得的補貼因郵遞區號而異。例如，舊金山有一個郵遞區號區域就有來自州、地區和地方機構的七種補貼選項。

卡特萊特表示，長遠來看熱泵可以帶來可觀的節省：熱泵的運作成本約為每年100元，而燃氣熱水器的運作成本約為每年400元。他認為，使用補貼的客戶幾年後就能看到節省下來的金額。

舊金山 灣區 聖荷西

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