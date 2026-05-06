嚴打逃票 Muni增17名查票員 推動使用實體卡或信用卡「刷卡進站」

Muni逃票問題嚴重，舊金山市府宣布全新乘車付費計畫「公平付費共創未來」，將加強查票，穩定收入來源。（舊金山交通局提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）5日上午於Muni地鐵 Castro站Harvey Milk廣場，聯同舊金山交通局宣布全新乘車付費計畫「公平付費共創未來」（Fare for Our Future），針對長期困擾公共運輸系統的逃票問題，推出加強查票、提升數據蒐集與簡化支付方式等措施，盼在財政壓力下穩住Muni服務，同時提升制度公平性。

Muni目前面臨嚴峻財務挑戰，票收仍是關鍵收入來源。交通局預估，本財年票收約1.28億美元，比原預期多出1400萬，其中約500萬來自改善乘客付費遵循。

市長羅偉表示，市府已透過節流措施節省約2.46億美元成本，但仍需確保乘客「該付的票價有被支付」，才能維持交通系統運作。

此次計畫核心之一，是擴大查票人力。SFMTA將新增17名查票員，使整體人數增加近三成。官方數據顯示，過去一年查票次數已較前年增加39%，未來將進一步提升執法可見度，降低逃票情況。

交通局也將推動支付方式改革，逐步將各類票價計畫整合至Clipper系統，鼓勵乘客使用實體卡或信用卡「刷卡進站」，讓付款行為更可視化。官員指出，過去因支付方式多元、不需刷卡的情況普遍，導致實際付費率難以精準掌握，也讓部分乘客誤以為「很多人沒付錢」，影響制度信任。

交通局長寇淑寶(Julie Kirschbaum)表示，Muni是市民通勤、上學與就醫的重要生命線，「若沒有穩定票收，就無法維持服務」。她強調，增加查票員與強化宣導，將是改善逃票的關鍵。

目前官方估計，Muni約近一半搭乘未產生可追蹤付款，其中約四分之一屬實際逃票。為此，當局也同步推出「Don′t Be a Dodger」反逃票宣導活動，在車站與車廂加強提醒乘客付費。

強化查票並不影響弱勢補助。Muni仍將維持免費或優惠票價計畫，包括18歲以下青少年、長者、身障者及低收入居民，並持續透過社區活動與合作機構推廣申請。目前已有約1萬4000名舊金山聯合學區學生仰賴免費搭乘服務上學。

交通局補充，查票員除開罰外，也兼具協助乘客與維持車廂秩序的角色，並可提供多語言服務，包括粵語、國語、西班牙語等，提升整體乘車體驗。

該計畫將分階段推進，包括100天內的短期行動與未來半年以上的長期改革，目標是在不削減服務的前提下，穩定Muni財政，並重建市民對公共交通系統的信任。