裴洛西明年卸任 舊金山亞太議會將辦活動致敬盟友

三年前亞太議會曾為裴洛西，舉辦感謝宴，感謝其為修建華埠地鐵站做出貢獻。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞太議會（API Council）將於7日晚間在市內舉行慶祝活動，表揚前聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）多年來為亞太裔社區所做的貢獻。活動預計吸引超過百位亞裔 社區領袖與非營利機構代表出席，共同向這位長期為族群發聲的政治人物致意。

亞太議會表示，過去十多年來，該組織致力於整合服務舊金山亞太裔社區的非營利團體聲音，針對影響社區的民生議題推動政策倡議。會員機構遍布全市各區，長期深入基層，為工薪家庭提供服務、組織居民，並提出具體政策解方。

此次活動適逢裴洛西即將於明年卸任之際舉辦。亞太議會指出，裴洛西在國會代表舊金山數十年間，一直是亞裔社區的重要盟友，不僅積極倡議相關政策，也持續與地方社區組織合作，透過傾聽與行動回應社區需求。

主辦方強調，裴洛西的支持不僅體現在政策層面，更透過長期參與互動，成為多個亞裔社區服務機構的「真正合作夥伴」，在教育、住房、移民與社區資源等議題上，均留下深遠影響。

活動當天除裴洛西外，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）亦將出席，並與亞太議會57個會員機構代表一同參與。

主辦單位表示，此次慶祝活動雖規模不大，但意義深遠，象徵亞裔社區對裴洛西長年支持與倡議的集體感謝，也為其政治生涯的重要階段留下紀念。