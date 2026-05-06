明星主廚夫婦掌理 AYA天際餐廳進駐Graton賭場 體驗全新高端餐飲

Graton賭場全新高端餐廳「AYA」5日開幕，由知名主廚夫妻檔羅伊艾拉瑪（Roy Ellamar）與詹妮弗墨菲艾拉瑪（Jennifer Murphy-Ellamar）共同打造。（記者王子涵／攝影）

Graton Resort & Casino耗資10億元的擴建設施於5日正式開門迎賓，而其主打的餐飲體驗，全新高端餐廳「AYA」於同日開幕，由拉斯維加斯知名主廚夫妻檔羅伊•艾拉瑪（Roy Ellamar）與詹妮弗•墨菲•艾拉瑪（Jennifer Murphy-Ellamar）共同打造。這間耗資4000萬元、結合亞洲風味與加州 海岸料理概念的天際餐廳，被視為Graton近年最具代表性的餐飲投資之一。

AYA位於建築頂層，總面積2萬8000平方呎，可俯瞰索諾瑪丘陵景觀。餐廳由國際知名設計公司Rockwell Group設計師David Rockwell操刀。詹妮弗在媒體體驗日中表示，AYA希望呈現「白天與夜晚完全不同的感受」，晚間燈光會轉為更溫暖的氛圍，營造兼具現代感與自然元素的用餐空間。

羅伊透露，他去年便開始與農場共同規劃種植計畫，從種子目錄、作物輪替到收成時間都親自參與，因此能提前掌握每個季節供應的蔬果種類。（記者王子涵／攝影）

曾任職米其林餐廳

羅伊曾任職於拉斯維加斯米其林星級餐廳L’Atelier de Joël Robuchon，之後在百樂宮酒店（Bellagio）創立Harvest by Roy Ellamar，以強調農場到餐桌（farm-to-table）與木火料理聞名。詹妮弗則長期負責大型餐飲品牌營運與顧客服務管理。夫妻兩人此次不僅主導AYA，也全面參與Graton餐飲系統規劃。

詹妮弗介紹，餐廳命名「AYA」，除了在不同文化中帶有「生命」、「呼吸」與「美」等意涵，也呼應餐廳核心概念–農場、海鮮與火焰料理。餐廳Logo亦融合花朵、魚尾與火焰三項元素，象徵整體料理哲學。

AYA主打亞洲風味加州海岸料理，菜單設計鼓勵共享式用餐。詹妮弗表示，希望客人能透過分享方式，「一次體驗AYA不同層次的味道」。

餐廳其中一大特色，是與距離賭場僅兩分鐘車程的G40農場合作。羅伊透露，他去年便開始與農場共同規劃種植計畫，從種子目錄、作物輪替到收成時間都親自參與。媒體體驗日當天，廚房內大量蔬菜皆於當日清晨現採送達，包括紫高麗菜、甜菜葉與蠶豆嫩葉等。

羅伊透露，他去年便開始與農場共同規劃種植計畫，從種子目錄、作物輪替到收成時間都親自參與，因此能提前掌握每個季節供應的蔬果種類。（記者王子涵／攝影）

食材依季節供應變化

羅伊表示，AYA菜單將依季節與每日食材供應變化，「每天都可能不一樣」。例如招牌龍蝦料理雖然固定存在，但搭配蔬菜與配料會隨當季收成調整。讓料理始終保持新鮮感，也更符合加州在地飲食文化。

餐廳另一亮點則是大型木火爐（hearth）。羅伊稱，幾乎所有料理都圍繞木火進行，現場使用杏木、橡木與葡萄藤木材燻烤，希望呈現更自然的煙燻香氣。

AYA也主打全和牛（Wagyu）肉品計畫，供應日本、澳洲與美國的頂級和牛。詹妮弗特別推薦餐廳招牌「Fireplace Short Rib」。該道料理需先醃製數日，再低溫慢煮12小時，最後吊掛於木火爐上吸收煙燻香氣。她形容：「甜味、煙燻味與發酵醬料融合後，口感非常特別。」

鹽烤紅鯛魚（Salt Baked Snapper）是AYA餐廳代表作之一。（記者王子涵／攝影）

此外，鹽烤紅鯛魚（Salt Baked Snapper）也被視為餐廳代表作之一。詹妮弗表示，羅伊首次試作時便已近乎完成最終版本，成為近期試營運期間最受好評菜色之一。

除了餐點，AYA亦投入大量心力於葡萄酒計畫。餐廳收藏多款加州與國際酒莊年份酒，並與索諾瑪當地酒莊合作。現場侍酒師特別推薦Aperture Sauvignon Blanc與Williams Selyem Pinot Noir，希望搭配餐廳偏向海鮮與木火風格的料理。