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史泰爾角逐加州州長添重量級支持 前金山市長布朗背書

記者王子涵／舊金山報導
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加州州長候選人史泰爾獲前舊金山市長布朗背書。（美聯社）
加州州長候選人史泰爾獲前舊金山市長布朗背書。（美聯社）

舊金山市長布朗（Willie Brown）宣布背書湯姆史泰爾（Tom Steyer）參選加州州長。在距離6月初選僅剩數周之際，這位億萬富豪、氣候倡議人士獲得灣區重量級政治支持。

史泰爾競選團隊於5日公布這項背書，並將布朗的支持形容為來自加州民主黨最具代表性政治人物的信任背書。現年92歲的布朗曾在加州州議會任職數十年，包括擔任加州眾議會議長，之後出任舊金山市長。

布朗聲明：「在我超過60年的公共生涯中，我有機會接觸許多尋求公職的人士，並花時間了解他們的理念、判斷力、深度以及領導能力。在這場選戰中，我也做了同樣的事情，因此我很自豪能背書史泰爾競選加州州長。」

這項背書也讓史泰爾持續擴大的支持名單中，再添一位具代表性的舊金山政治人物。此前支持他的團體已包括工會、進步派組織、環保團體及民選官員。

他的競選團隊近期也宣布獲得SEIU California與IFPTE Local 21支持，其官網列出的背書名單還包括加州護士協會（California Nurses Association）、加州學校員工協會（California School Employees Association）、United Domestic Workers、YIMBY Action以及多個環保組織。

現年68歲的史泰爾從未擔任民選公職，但過去十多年一直是加州民主黨的重要金主與政治組織者。他創辦了舊金山避險基金Farallon Capital Management，之後將大部分政治重心投入氣候變遷、投票權以及進步派公投倡議。

布朗說：「加州需要一位充分掌握資訊、思想獨立、並專注於公共最佳利益的州長，而我相信史泰爾具備這些特質，也能真正為加州未來帶來益處。」

加州州長初選將於6月2日舉行。

舊金山前任市長、現白蘭基金會主席勃朗決定，背書史泰爾競選加州州長。（記者王子涵╱...
舊金山前任市長、現白蘭基金會主席勃朗決定，背書史泰爾競選加州州長。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 加州 民主黨

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