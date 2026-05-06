史泰爾角逐加州州長添重量級支持 前金山市長布朗背書

加州州長候選人史泰爾獲前舊金山市長布朗背書。（美聯社）

前舊金山 市長布朗（Willie Brown）宣布背書湯姆史泰爾（Tom Steyer）參選加州 州長。在距離6月初選僅剩數周之際，這位億萬富豪、氣候倡議人士獲得灣區重量級政治支持。

史泰爾競選團隊於5日公布這項背書，並將布朗的支持形容為來自加州民主黨 最具代表性政治人物的信任背書。現年92歲的布朗曾在加州州議會任職數十年，包括擔任加州眾議會議長，之後出任舊金山市長。

布朗聲明：「在我超過60年的公共生涯中，我有機會接觸許多尋求公職的人士，並花時間了解他們的理念、判斷力、深度以及領導能力。在這場選戰中，我也做了同樣的事情，因此我很自豪能背書史泰爾競選加州州長。」

這項背書也讓史泰爾持續擴大的支持名單中，再添一位具代表性的舊金山政治人物。此前支持他的團體已包括工會、進步派組織、環保團體及民選官員。

他的競選團隊近期也宣布獲得SEIU California與IFPTE Local 21支持，其官網列出的背書名單還包括加州護士協會（California Nurses Association）、加州學校員工協會（California School Employees Association）、United Domestic Workers、YIMBY Action以及多個環保組織。

現年68歲的史泰爾從未擔任民選公職，但過去十多年一直是加州民主黨的重要金主與政治組織者。他創辦了舊金山避險基金Farallon Capital Management，之後將大部分政治重心投入氣候變遷、投票權以及進步派公投倡議。

布朗說：「加州需要一位充分掌握資訊、思想獨立、並專注於公共最佳利益的州長，而我相信史泰爾具備這些特質，也能真正為加州未來帶來益處。」

加州州長初選將於6月2日舉行。