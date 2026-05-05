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舊金山巨人隊「台灣日」登場 僑胞揮國旗、三太子大鼓掀台味

記者王湘涵/舊金山報導
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經文處處長伍志翔與喔熊。（記者王湘涵／攝影）
經文處處長伍志翔與喔熊。（記者王湘涵／攝影）

舊金山巨人隊「台灣日」（Taiwanese Heritage Night）於5月4日在甲骨文球場（Oracle Park）登場，這一天也被「星際大戰」影迷稱為「May the 4th」（星際大戰日），球場充滿許多台灣的元素，從場外攤位到場內表演，讓大家看見熱鬧滿點的台灣力。

FASCA三太子大鼓隊登上巨人隊主場。（記者王湘涵／攝影）
FASCA三太子大鼓隊登上巨人隊主場。（記者王湘涵／攝影）

「台灣日」活動由交通部觀光署、駐舊金山台北經濟文化辦事處、長榮航空與巨人隊合作舉辦，今年邁入第三屆，持續透過棒球這項台美共享的語言，把台灣文化帶進美國主流球場。為回饋舊金山巨人隊球迷，觀光署與長榮航空更攜手於Willie Mays Plaza設立推廣攤位，在球賽開始前限量送出喔熊造型小提燈與造型別針等精美好禮，為現場活動暖身。

賽前由灣區台裔青少年組成的「FASCA三太子大鼓隊」揭開序幕，一出場繽紛的色彩就吸引眾人目光，隨著大鼓節奏展開，層層推進帶動整體氣氛，演出在傳統陣頭「台客舞」上加入更多兼容並蓄的舞蹈元素，呈現出鮮明而有文化色彩的視覺效果，也為接下來的球賽活動熱鬧暖場。

「台灣日」現場贈送專屬球衣。（記者王湘涵／攝影）
「台灣日」現場贈送專屬球衣。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔主持開球。自稱曾夢想進入大聯盟的他說︰「今天...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔主持開球。自稱曾夢想進入大聯盟的他說︰「今天是我離大聯盟最近的一刻！」（記者王湘涵/攝影）

開球儀式由駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔擔任，這也是舊金山第一次由辦事處處長開球。他笑稱，自己曾在政大外交系打棒球，年輕的時候也夢想進入大聯盟，「今天應該是自己離大聯盟最近的一刻！」棒球是台美共同有興趣的運動，不僅台灣跟矽谷有科技的連結，也要把大家熱愛棒球的情感跨越太平洋串連在一起。

開球後，伍處長也到座位區互動，感謝長榮航空和僑界球迷的支持，延續「台灣日」在灣區累積的社群連結。

舊金山巨人隊「台灣日」5月4日在甲骨文球場登場。（記者王湘涵／攝影）
舊金山巨人隊「台灣日」5月4日在甲骨文球場登場。（記者王湘涵／攝影）

台灣僑胞球迷一起加油！（記者王湘涵／攝影）
台灣僑胞球迷一起加油！（記者王湘涵／攝影）

比賽開始前，由來自Branham High School台灣學生會的學生登場，喊出象徵開賽的「Play Ball」，為球賽揭開熱血序幕，透過海外新一代台裔學生象徵台灣文化的精神傳承與活力。

賽事進行期間，台灣元素也持續在球場各處陪伴著球迷，包括大螢幕播放台灣觀光品牌「TAIWAN – Waves of Wonder」形象影片，畫面串連夜市美食、廟宇文化、原住民慶典與山海景觀，從城市特色到阿里山茶園，呈現出台灣多元而鮮明的風格，讓現場觀眾在觀賽之餘，也能一窺台灣風貌。

對旅居灣區的台灣人而言，「台灣日」不只是一場主題賽事，更像是一年一度把家鄉文化帶進日常生活的時刻，從場外的活動到場內的儀式，讓世界看到台灣。

觀光署與長榮航空更攜手於Willie Mays Plaza設立推廣攤位，限量送出...
觀光署與長榮航空更攜手於Willie Mays Plaza設立推廣攤位，限量送出喔熊造型小提燈與造型別針等精美好禮。（記者王湘涵／攝影）

舊金山巨人隊「台灣日」5月4日在甲骨文球場登場。（記者王湘涵／攝影）
舊金山巨人隊「台灣日」5月4日在甲骨文球場登場。（記者王湘涵／攝影）

灣區 觀光 長榮

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