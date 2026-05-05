曾任幕僚長 歐凱秀拒支持賽特選眾議員

聯邦眾議員歐凱秀拒絕支持曾任其前幕僚長賽特角逐裴洛西不競選連任留下的席位。(圖取自歐凱秀臉書)

賽特(Saikat Chakrabarti) 於2019年8月辭去擔任聯邦眾議員 歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez) 幕僚長一職，近七年之後，賽特正尋求重返眾議院 、競選舊金山 選區眾議員，強力宣傳自己與歐凱秀的關係，但歐凱秀已公開拒絕支持他。

舊金山紀事報報導，隨著本周選票將陸續送達選民手中，賽特面臨許多質疑：為什麼他的前老闆不支持他競選，以及為何他如此渴望重返七年前他不想去，或是他並不受歡迎的地方。

歐凱秀一直刻意避免談到賽特。上個月，當媒體問及為何她的前任首席幕僚長未獲得支持？她含糊回答90秒，只說她「正嘗試思考在這些事情扮演更廣泛角色」，並未提及賽特的名字。

儘管如此，歐凱秀與賽特的關係，一直是賽特競選活動中主要的宣傳點之一。今年3月，舊金山紀事報一名記者陪同他走訪選民，他向選民們自我介紹，自己以前和歐凱秀一起工作過。

賽特表示，他離開歐凱秀團隊是在計劃之中，當時距離他妻子生下孩子僅有數周時間，他想花更多時間養育女兒，並轉型至加強在國會之外的進步經濟政策倡議工作。

賽特把自己塑造成一個顛覆者，希望像歐凱秀一樣，透過吸引國會注意力來推動改革，計畫利用目前民眾的憤怒情緒，在內部推動改革。

但那些在賽特第一次在華府任職期間與他共事的人透露，這正是他之前惹上麻煩的原因。

時任眾議院議長裴洛西副幕僚長賀米爾(Drew Hammill)認為，賽特被解雇，是因為他多次激怒民主黨黨團，加深緊張情況，也突顯許多同僚對歐凱秀行事風格的挫敗感漸增。

賀米爾認為，作為一名幕僚，應該只被看到，而不是被聽到，若其他議員不想與你的幕僚長共事，那就是個問題。

賀米爾拒絕透露，裴洛西是否明確要求歐凱秀解雇賽特。