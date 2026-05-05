曾任幕僚長 歐凱秀拒支持賽特選眾議員
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賽特(Saikat Chakrabarti) 於2019年8月辭去擔任聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez) 幕僚長一職，近七年之後，賽特正尋求重返眾議院、競選舊金山選區眾議員，強力宣傳自己與歐凱秀的關係，但歐凱秀已公開拒絕支持他。
舊金山紀事報報導，隨著本周選票將陸續送達選民手中，賽特面臨許多質疑：為什麼他的前老闆不支持他競選，以及為何他如此渴望重返七年前他不想去，或是他並不受歡迎的地方。
歐凱秀一直刻意避免談到賽特。上個月，當媒體問及為何她的前任首席幕僚長未獲得支持？她含糊回答90秒，只說她「正嘗試思考在這些事情扮演更廣泛角色」，並未提及賽特的名字。
儘管如此，歐凱秀與賽特的關係，一直是賽特競選活動中主要的宣傳點之一。今年3月，舊金山紀事報一名記者陪同他走訪選民，他向選民們自我介紹，自己以前和歐凱秀一起工作過。
賽特表示，他離開歐凱秀團隊是在計劃之中，當時距離他妻子生下孩子僅有數周時間，他想花更多時間養育女兒，並轉型至加強在國會之外的進步經濟政策倡議工作。
賽特把自己塑造成一個顛覆者，希望像歐凱秀一樣，透過吸引國會注意力來推動改革，計畫利用目前民眾的憤怒情緒，在內部推動改革。
但那些在賽特第一次在華府任職期間與他共事的人透露，這正是他之前惹上麻煩的原因。
時任眾議院議長裴洛西副幕僚長賀米爾(Drew Hammill)認為，賽特被解雇，是因為他多次激怒民主黨黨團，加深緊張情況，也突顯許多同僚對歐凱秀行事風格的挫敗感漸增。
賀米爾認為，作為一名幕僚，應該只被看到，而不是被聽到，若其他議員不想與你的幕僚長共事，那就是個問題。
賀米爾拒絕透露，裴洛西是否明確要求歐凱秀解雇賽特。
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