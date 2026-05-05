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打擊飆車 屋崙警海灣大橋圍捕77非法越野摩托車

記者王子涵／舊金山報導
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屋崙警局上周日傍晚聯合舊金山警局與加州高速巡警（CHP）設下包圍網，封閉海灣大橋...
屋崙警局上周日傍晚聯合舊金山警局與加州高速巡警（CHP）設下包圍網，封閉海灣大橋所有東行車道，當場逮捕9人，查扣77輛涉嫌非法飆車的摩托車。(屋崙警局提供)

灣區警方正在展開一項歷時數月的執法行動，於上周日晚間在海灣大橋設下圍捕行動，攔截一批非法騎乘越野摩托車與全地形車（ATV）的車隊。行動導致交通一度全面受阻，引發很多駕駛不滿，但警方強調，此舉旨在打擊長期困擾社區的非法飆車與街頭特技活動。

屋崙警局局長比爾(James Beere)4日舉行記者會公布，警方當場逮捕9人，涉嫌魯莽駕駛、非法持有槍械等多項輕罪與重罪指控。行動中共查扣77輛越野摩托車與ATV，多數騎士在警方攔截時棄車逃逸，翻越圍欄四散而去，有部分人騎車逃離現場。

警方表示，當天透過無人機與便衣警員全天監控該團體動向，確認其由屋崙東區一處公園集結出發，沿途行經美麗湖(Lake Merritt)、柏克萊等地，隨後進入舊金山市區，過程中引發多起911報案與居民投訴。舊金山警局局長劉力一表示，該車隊在舊金山街頭及Ingleside社區聚集約45分鐘，「迅速佔據路口，對公共安全構成重大風險」。

警方指出，當車隊傍晚返回東灣、經灣橋東行方向時，橋面末端接近屋崙一側為相對安全的攔截地點，遂聯合舊金山警局與加州高速巡警（CHP）設下包圍網。當日下午約5時45分，警方封閉灣橋所有東行車道，至晚間約7時30分才恢復通車，期間造成嚴重交通壅塞。

執法過程中，警方動用超過百名警力，並以棧板車將查扣車輛拖走，同時拖吊用於運輸非法車輛的卡車返回屋崙。當局表示，有一名嫌犯翻越圍欄後跳入水中仍被拘捕；另有一人在行動中遭警方使用武力制伏，但未公布細節。警方稱，拘捕過程中無人受傷，但有多人在逃跑時受傷。

警方強調，執法重點在於確保公共安全，「不會冒著參與者、警員或一般民眾的風險強行逮捕所有人」，目前仍掌握大量證據，預計將有進一步逮捕行動。

此外，屋崙警方亦透露，另於上周五逮捕兩名嫌犯，涉嫌籌劃2025年9月一場街頭甩尾（sideshow）活動，該案調查已持續7個月。

警方指出，此次跨部門合作行動，旨在向社區釋出明確訊息–對於橋樑占道與街頭甩尾等行為「絕不容忍」。

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