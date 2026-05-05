不為自己設限 劉美賢成路易威登品牌大使

劉美賢4日身著路易威登晚禮服參加紐約大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴。（美聯社）

灣區花式滑冰好手劉美賢 （Alysa Liu）在今年米蘭冬奧 奪得女子花式滑冰金牌，吸引了全球目光。現在，她也獲得了時尚界青睞，成為路易威登（Louis Vuitton）最新品牌大使。

時尚雜誌ELLE報導，在2026年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於4日舉行之際，路易威登宣布劉美賢成為其最新品牌大使。

劉美賢接受ELLE採訪時說：「能成為路易威登的品牌大使，感覺太不真實了，對我來說是一種莫大的榮譽，尤其是對於一名花式滑冰運動員來說。能以這種方式獲得認可，我感到無比自豪。」

劉美賢獨特的個性與她在女子花式滑冰運動上獲得的成就同樣令人印象深刻，無論是她的標誌性年輪髮型、唇環，還是她自由奔放的態度。她說：「我不喜歡為自己設限。」

劉美賢在贏得奧運 金牌後不久，即進入路易威登的時尚雷達範圍內，於今年3月在巴黎時裝周（Paris Fashion Week）上首次著路易威登服飾亮相。

被問到接受路易威登邀請成為品牌大使的感覺時，劉美賢表示，路易威登讓她感受到自己成為藝術氣息事物的一分子，讓她非常興奮。

劉美賢表示，她的個人風格非常多元化，隨著年齡增長，風格也不斷演變。她說她很清楚自己喜歡什麼，而且自己還在不斷成長，所以會留一些空間給自己嘗試沒有想過的事物，探索自己還未被發現的個性。

至於時尚未來是否會在其生活和事業中占據更大的比重，劉美賢說，她覺得時尚及花式滑冰一樣，都是一種自我表達的方式，她不認為這兩個世界是分開的。

劉美賢說：「我喜歡在我所做的每一件事中表達自我。我選擇做的每一件事、穿的每一件衣服，都是自我的延伸，這正是我樂於分享的。只要是做我自己，就沒有什麼好平衡的。」