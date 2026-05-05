BART快速驗票閘門預計5月18日啟用 盼解決逃票問題

去年全面裝設完工的這套閘門，當時也說能防止逃票。(捷運官網)

灣區 捷運新型快速驗票閘門即將廣泛使用，它能否終於解決一貫有的「搭便車」（piggybacking）問題？

舊金山 紀事報報導，在灣區捷運系統（BART）美麗湖站（Lake Merritt）深處的一間小型實驗室裡，一支工程師團隊正在緊鑼密鼓地研發該交通機構的最新發明：一種能夠快速關閉以防止逃票的驗票閘機。

「如果你必須快速通過，就很難有人在你身後跟著過去，」BART基礎設施交付副總經理夏爾馬（Joy Sharma）說道。

4月29日夏爾馬站在實驗室裡，指著一個擺放在合板平台上的閘門模型。它看起來和現今使用的閘機一模一樣，但這個版本在硬體和軟體方面都進行了升級，使得面板的關閉時間從之前的0.8秒縮短到了0.5秒。

夏爾馬表示，這樣做的目的是為了防止有人從付費乘客後面跟過閘門，那種行為被稱為「搭便車」。BART發言人綽斯特（Alicia Trost）與夏爾馬一同示範了這項技術。夏爾馬刷了一下支付卡，三步就通過了模擬閘機，綽斯特則緊跟在後面兩步左右。在綽斯特能通過之前，閘機面板就碰的關閉了。

上個月BART開始在安蒂奧克站和康科德站中間一排閘門測試這項創新技術。官方預計將於5月18日在全系統推廣這項設計。

這是BART持續探索完美閘機的新篇章，而完美閘機一直是困擾BART多年的理想方案。近十年前當官方宣布逃票每年造成BART高達2500萬美元的損失，當時BART所有50個車站都使用低矮的扇形閘門，即使不是運動員，都可以輕易跳過或擠過三角形的閘機。

為了解決問題，他們嘗試過高度太高的雙層閘門，以及形狀像鯊魚鰭的擋板，這些擋板會在閘門關閉時翹起。BART的董事會甚至考慮過「貞操帶處女機」（Iron Maiden）–一種旋轉的監獄式大門，其欄桿像牙齒一樣相互咬合。