100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

阿賽頓(Atherton)被公認是超級富有城市，擁有美國一些最昂貴房屋。但以每平方呎計算，其並非灣區有最高價值的房地產 城市。

舊金山紀事報報導，除舊金山以外，高貸款利率和動盪就業市場，已導致灣區各地房市降溫。但灣區主要就業中心房價 仍高。根據房地產經紀公司「Zillow」數據，巴洛阿圖市(Palo Alto)郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元、達2065美元，顯示一間價值100萬美元的住房，面積約為484平方呎，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中單價最高。阿賽頓房價則略低、價格為每平方呎超過1900美元。

相較之下，蘇拉諾縣(Solano County)的Rio Vista城鎮與其周邊地區所在的郵遞區號94571，房屋每平方呎房價不到300美元。顯示一間價值100萬美元的住房，面積約為3600平方呎。

疫情期間，居住空間的重要性再次凸顯。遠距辦公人員湧入灣區外圍地區，尋找額外的臥室和家庭辦公室，並推高灣區原本可負擔房價區域的價格。

當然，空間並非一切。一些科技從業人員選擇返回舊金山和矽谷 ，住在人工智慧新創公司辦公室附近，寧可犧牲更長的通勤時間，以換取更小的臥室。此外，許多家庭更重視學校品質，這也是巴洛阿圖及三谷地區(Try-Valley)房價仍高的常見原因，而非房屋面積。房屋美學、社區關係以及靠近購物中心等因素，也在選購房屋扮演重要角色。

Zillow數據包括獨棟住房和公寓，價格是基於特定郵遞區號區域內的中價位住房預計售價。其估算值與社區每平方呎的中位數價格不同，後者通常基於已售房屋或實際在售房屋的價格。

數據顯示，經通膨調整後，舊金山每平方呎房價自2019年以來大幅下降，自每平方呎約1200美元降至約1000美元。對於一間1500平方呎的房屋來說，代表著30萬美元的差價。但近期人工智慧蓬勃發展，帶來大量資金充裕的買家，紛紛湧入舊金山尋找豪宅，並推高房價。

根據Zillow其他數據，灣區建造獨棟房屋住宅面積於1980年代末大幅增長，但近年來新建房屋的面積則變得更小。