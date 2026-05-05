灣區慈善家、Gap共同創辦人費雪辭世 享壽94歲

Gap公司聯合創始人、舊金山重要藝術贊助人多麗絲·費雪(右)去世，享壽94歲。(路透)

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，多麗絲·費雪（Doris Fisher）與已故丈夫唐納德（Donald Fisher）共同創立了Gap公司（Gap Inc.），並助力將一家舊金山的牛仔褲店打造成一家定義了幾代美國休閒風格的全球零售巨頭。Gap公司4日宣布，費雪在舊金山安詳離世，享壽94歲。

費雪是20世紀下半葉舊金山湧現出的最具影響力的商界人物之一。她協助將Gap從Ocean大道上的一家小店打造成家喻戶曉的品牌，隨後利用由此積累的財富和影響力，成為灣區 慈善事業、教育及現代藝術領域的重要推手。

Gap早期的吸引力在於其簡約風格：牛仔褲、休閒裝、簡潔的陳列、親民的價格。該業務最終擴展至Old Navy、Banana Republic和Athleta等品牌。Gap公司截至2025年末，在約35個國家擁有近3500家門店。

費雪擔任Gap商品經理直至2003年，並一直留任公司董事會至2009年。Gap公司盛讚費雪在塑造公司的商品策畫、門店設計、廣告宣傳及產品開發方面發揮了關鍵作用。據稱，她推動公司始終將客戶置於核心位置。

這對夫婦的長子、Gap董事會主席羅伯特（Robert Fisher）在她去世前接受採訪時表示，他的母親最初是以顧客的視角來理解公司的。「即使到了七、八十歲，她還會向我抱怨說Gap的所有褲子都是低腰的。她會說：『你看，我的褲子要穿到這裡。』 我會說：『媽媽，您都80歲了。顧客可不是80歲。』她總是把自己視為Gap的第一位顧客。」

費雪的影響力遠不止於零售業。她與唐納德成為美國最傑出的現代與當代藝術收藏家之一。2009年，費雪夫婦向舊金山現代藝術博物館（SFMOMA）捐贈了超過1100件作品，徹底改變了該館的永久館藏面貌。。

費雪的慈善事業也聚焦於教育。她曾擔任KIPP（全稱「知識即力量計畫」，KIPP是其正式名稱）特許學校（charter school）網絡的董事會成員，並支持為教育資源匱乏的學生拓展教育機會的各項努力。

多麗絲與其三名兒子共同向Americans for Job Security捐贈了近900萬美元。該保守派倡導組織曾支持共和黨候選人，並致力於在2012年大選中擊敗歐巴馬總統（President Barack Obama）。

據Gap公司引述，費雪曾說：「我們盡力以身作則，不是因為別人在看，而是因為這是正確的事。」