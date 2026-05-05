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舊金山北行6.5小時…加州西北端海濱 3臥住宅不到40萬元

編譯林思牧／綜合報導
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克利森市（Crescent City）是德諾特縣（Del Norte Count...
克利森市（Crescent City）是德諾特縣（Del Norte County）唯一的建制城市。(Google Maps)

加州某處海濱，一棟三臥房、有大院的房子，竟然還能以不到40萬美元買到，這個城市很偏僻，但你如果喜歡隱居在多雨的海畔鄉間，它可能是不錯的選擇。

舊金山紀事報報導，從舊金山向北行駛約六個半小時，101號公路會蜿蜒穿過一段險峻的下坡，這段公路被陰森地稱為「最後機會坡道」（Last Chance Grade）。從那裡開始公路一路向下，經過一片兩哩長的海灘，零星散落的酒店、一座破舊的水族館、低矮的商業街映入眼簾。

這是加州北海岸的最後一站。在加州，還有哪裡能以不到40萬美元的價格，買到一套位於寬敞地塊上的三臥室住宅，步行或開車片刻即可到達海灘？在加州的大部分地區，這是不可能的。

然而在克利森市（Crescent City），這一切卻觸手可及。它是德諾特縣（Del Norte County）唯一的建制城市。德諾特縣地形崎嶇，人口稀少，位於加州最西北端，該地區1230平方哩的土地中，約80%是州立或國家公園。克利森及其周邊地區擁有加州最大的鄧金斯蟹捕撈量之一、兩座歷史悠久的燈塔、一座最高安全級別的監獄、一年一度的「星際大戰」節，以及一些世界上最高的樹木。

「住在這裡有點像住在孤島上，」企業家戈德斯坦（Adam Goldstein）說道，他大約八年前從灣區搬到這裡。根據紀事報分析，北海岸的平均房屋售價遠低於加州海岸線上的任何其他地方：尤瑞卡（Eureka）為40萬7000美元，福圖納（Fortuna）為41萬1000美元，麥金利維爾（McKinleyville）約為48萬美元，阿卡塔（Arcata）為48萬5512美元（均位於稍南邊的漢保德縣Humboldt County）。

這裡與馬里布（平均房價300萬美元）或聖塔芭芭拉海岸的蒙特西托（平均房價520萬美元）等其他海濱小鎮截然不同。克利森也擁有壯麗的海景，此外還有火山海蝕柱（volcanic sea stacks）、成群的羅斯福麋鹿（Roosevelt elk）、一條著名的、從未築壩的河流，以及多雨的氣候，因此該地區常被比作翡翠島（Emerald Isle）。然而這裡的平均房價只有35.3萬美元。

在101公路上往北開，快要到奧勒岡州邊界的最後一站，就是克利森市（Crescen...
在101公路上往北開，快要到奧勒岡州邊界的最後一站，就是克利森市（Crescent City）。(谷歌地圖)

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