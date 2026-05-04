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台灣黑白大廚對決 百人試吃評分熱翻天

記者周言初╱舊金山報導
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美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

用美食說故事、用味道連結世界。由僑務委員會（OCAC）「國際青年親善大使」候選人Jill Chen（曾智瑩）發起，結合舊金山灣區台灣商會青商會主辦的「台灣美食大對決－黑白大廚」3日在灣區登場，吸引主流社區青年與僑界民眾踴躍參與，現場人潮擠爆，氣氛熱烈。

活動以近年流行的實境料理競賽形式呈現，邀請六位料理好手分為黑、白兩隊進行限時一小時PK，現場烹調台灣經典料理，由100位民眾擔任評審試吃打分，從色、香、味全方位評比，讓民眾不只是觀眾，更成為參與者。

駐舊金山辦事處處長伍志翔致詞表示，僑委會長年推動「國際青年親善大使」計畫，鼓勵海外青年以創意行銷台灣，灣區僑青表現尤為亮眼。他指出，台灣美食不僅征服味蕾，更能連結人心，透過活動讓主流社會看見台灣的多元文化與溫度。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑也表示，此次活動融合文化、創意與社區參與，展現新世代僑青的行動力與影響力，期待未來有更多青年透過類似平台，將台灣推向國際。

本次比賽陣容多元，黑隊由Chung C以紹興酒入味的古早味滷肉飯應戰，Judy Tseng從甜點跨界製作台式油飯，Joanna Yang則帶來麻婆豆腐；白隊則由Ada Chu呈現客家鹹甜粿、Fiona Chu製作在灣區少見的碗粿，Jessie則以傳承母親與外婆手藝的麻油雞湯參賽，展現濃厚家鄉味。

除民眾評審外，現場也邀請三位專業主廚擔任評審並提供講評，包括段純貞牛肉麵行政主廚林安哲、國宴主廚李建軒，以及現任Eat on Monday行政主廚、曾任LinkedIn行政主廚的Jim Chen。三人分別從料理技術、風味呈現與文化詮釋等面向進行評分，為比賽增添專業深度與可看性。

活動同時設有台灣文化互動遊戲（Kahoot）與美食市集，多家i僑卡特約商家進駐，包括福氣滿饅、Mochiholic、濃豆乳、紅豆餅等人氣攤位，呈現台灣多元飲食風貌，吸引不少主流民眾駐足品嚐。

莊雅淑表示，本次活動為僑委會「國際青年親善大使」選拔計畫的一環，透過青年提案並實際執行，讓創意落地。該計畫自2022年起每兩年舉辦一次，鼓勵全球僑青以創新方式推廣台灣，過去灣區已有多項提案獲選並成功執行，包括台灣夜市、文化節數位行銷及辦桌文化等，成果豐碩。

今年第三屆選拔正進行中，Jill Chen以「台灣美食大對決」入選候選人，並透過本次活動實踐企畫。希望透過「料理PK」這種貼近主流社會的形式，讓更多不同族群在輕鬆互動中認識台灣。

現場民眾表示，透過試吃與投票參與，不僅感受到台灣料理的多樣性，也對台灣文化留下深刻印象。「很好玩，也很好吃，還學到很多台灣的故事。」

從一鍋滷肉飯到一碗麻油雞，這場「黑白大廚」對決，不只是比拼廚藝，更讓台灣在灣區用最有溫度的方式，被看見、被記住。

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初/攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初/攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初╱攝影）

美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初/╱影）
美食外交「台灣黑白大廚」對決，百人試吃評分熱翻全場。（記者周言初/╱影）

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