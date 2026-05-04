我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

米慎區酒鋪售出700萬刮刮樂頭獎 幸運兒未現身

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彩券局發布的照片顯示，該店員工Rocky手持象徵性巨型支票在店外合影，分享售出頭...
彩券局發布的照片顯示，該店員工Rocky手持象徵性巨型支票在店外合影，分享售出頭獎的喜訊。（加州彩券局提供）

加州彩券局（California Lottery）2日表示，一張頭獎高達700萬元的刮刮樂彩券，日前在舊金山米慎區（Mission District）一家酒鋪售出，截至目前中獎者尚未出面領獎。

這張中獎彩券為「Crossword Xtreme」刮刮樂，售出地點為位於米慎街2130號、靠近Sycamore街的Mission Grocery & Liquor。彩券局指出，所有高額獎金在發放前均需經過審核程序，通常需時6至8週。

彩券官員提醒持券者，應立即在彩券背面簽名，並妥善保管，以免遺失或遭冒領。彩券局發布的照片顯示，該店員工Rocky手持象徵性巨型支票在店外合影，分享售出頭獎的喜訊。

依照加州彩票獎勵機制，凡售出百萬元以上頭獎彩券的零售商，可獲得相當於獎金0.5%的獎勵金，該店預計可獲約3萬5000元獎金。

彩票局表示，實際可得金額將依中獎者選擇一次領取或分期年金發放方式而有所不同，且須繳納聯邦稅。該款售價30元的「Crossword Xtreme」刮刮樂，中頭獎機率約為8100萬分之一。

彩券局同時呼籲民眾理性投注，如需協助，可撥打免費保密專線800-426-2537或透過網站800gambler.chat尋求支援。

舊金山 加州

上一則

亞太裔文化月 榮格研究院5/24華社專場開放日

下一則

矽谷專家：AI時代不缺技術 而是認知

延伸閱讀

大莊家賭場度假村「Home Sweet Win！」 送出價值220萬美元橙縣爾灣豪宅

大莊家賭場度假村「Home Sweet Win！」 送出價值220萬美元橙縣爾灣豪宅
Bi-Rite雜貨店有望進駐列治文區

Bi-Rite雜貨店有望進駐列治文區
飆車黨危駕、爬警車 皇后區警追緝 破案獎金最高3500元

飆車黨危駕、爬警車 皇后區警追緝 破案獎金最高3500元
車被拖吊未贖回 加州車管局逕自拍賣 8年「扣留」800萬元

車被拖吊未贖回 加州車管局逕自拍賣 8年「扣留」800萬元
賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客

賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客

熱門新聞

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19
嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強行奪走受害人真實珠寶。（舊金山警局提供）

假送禮真搶劫 灣區連環珠寶詐搶曝光 這族群成主要目標

2026-04-30 19:44
舊金山是美國狗狗寄養費用最高的城市。(取自Pexels)

狗狗比兒童還多 舊金山日托費用 每月高達799至1699元

2026-04-28 16:28

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款