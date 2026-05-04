米慎區酒鋪售出700萬刮刮樂頭獎 幸運兒未現身

彩券局發布的照片顯示，該店員工Rocky手持象徵性巨型支票在店外合影，分享售出頭獎的喜訊。（加州彩券局提供）

加州 彩券局（California Lottery）2日表示，一張頭獎高達700萬元的刮刮樂彩券，日前在舊金山 米慎區（Mission District）一家酒鋪售出，截至目前中獎者尚未出面領獎。

這張中獎彩券為「Crossword Xtreme」刮刮樂，售出地點為位於米慎街2130號、靠近Sycamore街的Mission Grocery & Liquor。彩券局指出，所有高額獎金在發放前均需經過審核程序，通常需時6至8週。

彩券官員提醒持券者，應立即在彩券背面簽名，並妥善保管，以免遺失或遭冒領。彩券局發布的照片顯示，該店員工Rocky手持象徵性巨型支票在店外合影，分享售出頭獎的喜訊。

依照加州彩票獎勵機制，凡售出百萬元以上頭獎彩券的零售商，可獲得相當於獎金0.5%的獎勵金，該店預計可獲約3萬5000元獎金。

彩票局表示，實際可得金額將依中獎者選擇一次領取或分期年金發放方式而有所不同，且須繳納聯邦稅。該款售價30元的「Crossword Xtreme」刮刮樂，中頭獎機率約為8100萬分之一。

彩券局同時呼籲民眾理性投注，如需協助，可撥打免費保密專線800-426-2537或透過網站800gambler.chat尋求支援。