矽谷專家：AI時代不缺技術 而是認知

矽谷AI專家蔡繼軍（左）談：AI時代最缺的不是技術，是認知。（受訪者供圖）

當全球都在談AI技術突破時，矽谷 人工智慧專家蔡繼軍卻拋出一個更根本的觀察，這個時代真正稀缺的，不是技術本身，而是對AI時代的整體認知。他在3日接受本報專訪時稱，認知差距，正悄悄拉開一整個世代的機會鴻溝，從大學生選擇職涯，公司發展到投資人判斷項目，都已深受影響。

蔡繼軍長期活躍於矽谷與東南亞 AI圈，參與多場國際AI峰會與產業布道。他指出，當前AI發展已出現三個明顯信號，企業出海成為必然趨勢、AI算力與AI代幣（Token）開始全球流動，以及頭部AI公司快速實現營收與估值躍升。

在蔡繼軍看來，AI時代的人才與機會，正快速分層。1%的人，在做AI基礎設施（模型、算力、平台）。30%的人，能熟練使用AI，提高效率、創造價值。70%的人，可能被AI取代，或逐步邊緣化。

蔡繼軍指出，大學生正站在AI時代的分水嶺，選科系關鍵在於是否會被AI重構。他表示，傳統技能職位正被取代，AI應用與運營相關角色需求快速上升。像AI應用整合、AI產品運營、AI市場推廣等新型職務，需求暴增。

訪談中蔡繼軍還指出，投資人最大風險不是沒資金，而是看不懂AI。AI企業出海已成生存必然，因亞洲在算力與AI代幣等領域正加速布局全球市場。同時，AI員工正在重塑企業形態，小團隊結合自動化運作將成主流，比如「一人公司」時代正在到來。

專訪最後，蔡繼軍再次強調，AI時代的核心，不是誰掌握最多技術，而是誰先建立正確的認知框架。無論是學生、創業者還是投資人應多去理解，「AI正在如何改變世界以及自己的站位。」

他也提醒，對多數人而言，AI並不只是科技產業的議題，而是正在滲透日常生活與工作的基礎能力。「未來不一定每個人都要成為工程師，但一定要學會如何與AI協作。」他建議，大學生與職場人士可從日常工具開始接觸，例如運用AI提升寫作、資料整理與決策效率，逐步建立對AI的理解與應用能力。

同時，他也指出，資訊差將成為未來最大的落差來源之一。「很多機會其實已經出現，但只存在於少數人的資訊圈裡。」因此，主動接觸第一線資訊、參與相關社群與國際交流，將成為拉近差距的關鍵。