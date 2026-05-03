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精神航空停飛 華人直奔機場改機票 花費瞬間增三倍

記者張宏／綜合報導
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賓州華人Nina一早趕到機場，改簽被取消的精神航空機票。（Nina提供）
賓州華人Nina一早趕到機場，改簽被取消的精神航空機票。（Nina提供）

以超低成本著稱，營運34年的精神航空（Spirit Airlines）2日宣布停止營運，打亂成千上萬旅客的出行計畫，也掀起一波臨時改簽與機票價格飆升的連鎖反應。從連夜搶訂替代航班的華人旅客，到被迫承擔數倍票價的家庭與背包客，有華人慨嘆精神航空破產，讓「窮遊」族告別高性價比時代。

賓州華人Nina接受本報採訪表示，原本2日一早要和男友從不同地方乘坐精神航空在佛羅里達會合，然後開啟度假模式，結果凌晨收到航空公司宣布停飛的消息，只睡了三個小時的她，瞬間進入備戰模式。因為通過Uber預訂的機場行程無法取消，儘管原航班停飛，她仍決定前往機場，而Uber司機建議她趕緊找替代航班。

Nina第一時間在網上鎖定想飛的航班，到機場櫃台後再說明原航班被取消的情況，並詢問優惠價格。她的策略是，網上和櫃台哪個價格和時間最優就選哪個。她原先機票是100多美元，最後訂到當晚航班是400多美元，相對溢價沒有太多。男友從底特律飛，最後選擇達美航空的航班也是400多美元，雖然兩人都為此多花錢，但他們的心態是旅行體驗難得，無需為不可抗力造成的多花錢煩心。

第一時間獲全額退款

Nina說，網上很多人對精神航空有諸多詬病，但它航班多價格低，很適合學生和短期旅行。她工作後雖不像學生時代那麼斤斤計較價格，但很多時刻還是選擇它。精神航空帶她飛躍美東很多城市，儘管精神航空入不敷出很久，但2日宣布停止營運後，Nina第一時間收到全額退款，雖沒多少錢，但Nina認為其善後作為值得尊重。

自稱「窮遊實踐者」的華人網友Gourmet對本報表示，沒想到精神航空還是倒下了，2日上午取消他們三人原定7日去邁阿密的航班，當時一共才220美元。取消後只能改訂達美航空機票，即使選了最基本不能退款改簽的航班，也要1200多美元。雖然乘坐時吐槽精神航空服務不好座位小，但還是買了多年會員，以極有性價比價格帶他們去美國各地，甚至墨西哥及秘魯。

華人網友Gourmet提供的取消前精神航空和達美航空現在機票價格的對比圖，相差1...
華人網友Gourmet提供的取消前精神航空和達美航空現在機票價格的對比圖，相差1000美元。（Gourmet提供）

Gourmet以前經常每兩周從底特律飛一次亞特蘭大，今年還剛飛底特律到紐澤西州，去年最遠飛到秘魯利馬，往返才500美元。算了算最近幾年的旅行，近80%都是選擇又愛又恨的精神航空。

Gourmet認為，精神航空破產是一個時代的落幕，以後底特律只剩達美航空一家獨大，票價更沒得談了。

有網友上個月剛訂5月中全家去佛羅里達Gateway過周末的機票，五人往返才400美元，看到精神航空停止營運的消息就立刻再看機票，結果價格至少翻四倍。

各航空公司推特價機票

據simpleflying網站，對數千名因精神航空停止營運而旅行計畫泡湯的乘客來說，美國各大航空公司正聯合起來提供特價機票，以盡可能減少精神航空公司停止營運帶來的影響。美國航空、達美航空、邊疆航空、捷藍航空、西南航空和聯合航空都已宣布，維持精神航空已取消機票的旅客提供特別折扣票。 精神航空官網現在會將訪客導向到一個頁面，乘客可在該頁面了解如何申請退款。

有網友反映，直接在航空公司網站買票處理退款較容易，但通過第三方平台如Expedia就較麻煩。有人聯繫Expedia客服，對方讓他去找精神航空，最後他在精神航空客服熱線排了三個小時的隊，也沒人回覆。也有人被Expedia建議聯繫付款的信用卡公司申請退款，對那些刷美國信用卡的旅客來說問題不大，但使用中國信用卡的旅客，就可能沒那麼容易要到退款。

1元飛佛羅里達成絕響

還有人回顧乘坐精神航空的美好歲月，有幾年幾乎每周五去不同地方過周末，周一回來上班，坐過好多9美元、29美元和39美元價格飛加勒比海和佛羅里達，最便宜曾坐過1美元去佛羅里達。精神航空的落幕對「窮遊」愛好者和背包客最為不捨。有網友說作為背包客坐了好幾次精神航空，也升艙坐過前排座椅，精神航空停飛很感慨，從此不見大黃機，少了競爭，機票真的愈來愈貴。

Nina在網絡上分享經歷，為遭遇類似情況的網友提供幫助。（Nina提供）
Nina在網絡上分享經歷，為遭遇類似情況的網友提供幫助。（Nina提供）

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