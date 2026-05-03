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美中杜拜首度聯手打擊殺豬盤詐騙 276人被逮、涉案金額達數百萬

編譯組／綜合報導
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FBI目前正持續調查位於緬甸克倫邦的「泰昌詐騙集團（Tai Chang Scam...
FBI目前正持續調查位於緬甸克倫邦的「泰昌詐騙集團（Tai Chang Scam Enterprise）」。圖為緬甸專門從事加密貨幣投資詐騙的機房。（美聯社）

加州南區聯邦檢察官辦公室發布消息，美國聯邦調查局（FBI）、杜拜警局及中國公安部展開史無前例的國際執法，成功搗破至少九個專門從事加密貨幣投資詐騙的機房，逮捕至少276名嫌犯。這項聯合行動打擊針對美國公民的「殺豬盤」詐騙，受害者損失金額高達數百萬美元。

此次國際掃蕩行動，由阿拉伯聯合大公國內政部轄下的杜拜警局主導。在杜拜當局逮捕的275人中，已有三被告在加州南區聯邦法院被控電信詐騙及洗錢罪；另有一嫌由泰國皇家警察逮捕歸案。

根據聖地牙哥聯邦法院5月2日解封的起訴書，主要被告包括：Thet Min Nyi（27歲，緬甸籍，外號「Pixy」，機房管理員及招募負責人）、Wiliang Awang（23歲，印尼籍）、Andreas Chandra（29歲，印尼籍）、Lisa Mariam（29歲，印尼籍）。

此外，還有兩名共犯在逃。加州南區聯邦檢察官戈登（Adam Gordon）強調：「這些詐騙者以為身處半個地球之外就安全無虞，但他們的處境已經改變。全球化的犯罪將面臨全球化的正義。」

調查顯示，被告分別為Ko Thet公司、Sanduo Group及Giant Company等三家詐騙機構工作，犯罪模式採用典型的「殺豬盤」手法：

1、建立信任：詐騙者透過社群平台與受害者建立長期聯繫，發展虛假友誼或浪漫關係。

2、誘導入金：在取得信任後，推銷虛假的加密貨幣投資，誘使受害者將資金轉入詐騙集團控制的假平台。

3、擴大詐騙：詐騙者會展示虛假的獲利數據，鼓勵受害者向親友借貸或辦理貸款，以投入更多資金。

4、轉移洗錢：一旦資金進入假平台，受害者便失去控制權，詐騙者隨即將款項轉移至其加密錢包進行洗錢。

FBI目前正持續調查位於緬甸克倫邦的「泰昌詐騙集團（Tai Chang Scam...
FBI目前正持續調查位於緬甸克倫邦的「泰昌詐騙集團（Tai Chang Scam Enterprise）」。圖為緬甸專門從事加密貨幣投資詐騙的員工住宿區。 （美聯社）

臉書與Instagram的母公司Meta Platforms為此案提供關鍵資訊。FBI聖地牙哥分局表示，自2025年啟動國土安全專案小組調查以來，已透過金融與加密貨幣紀錄分析，鎖定多個位境外的機房。

根據FBI統計，另一項名為「Level Up」的專案行動已在2026年4月前主動通報近9000名潛在受害者，成功挽回估計5億6200萬美元的損失。FBI正持續調查位於緬甸克倫邦（Karen State）的「泰昌詐騙集團（Tai Chang Scam Enterprise）」。

司法部提醒，民眾若不幸遭遇此類詐騙，請立即向FBI網路犯罪投訴中心（ic3.gov）報案。

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