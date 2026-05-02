解決入學抽籤、關校問題 舊金山學區12日校董會公布新計畫

舊金山聯合學區總監史瑞慶。(sfusd.edu)

報導指出，舊金山 聯合學區 總監已制定出新計畫，訂出關閉哪些學校的時程表，並將大幅改革被深惡痛絕的抽籤制度。

舊金山紀事報報導，為了解決該學區兩個最具爭議的問題，一項旨在改革其飽受詬病的學生入學抽籤制度，並考慮在2030年秋季前關閉部分學校的新計畫即將出台。

預計學區總監史瑞慶（Maria Su）將在5月12日的校董會上公布這些改革的摘要和時間表。她30日告訴紀事報，第一步是在未來一年內解決基於抽籤的入學分配制度問題，然後根據結果，在2029-30學年結束前關閉或合併部分學校。

「我們已經準備好了，」史瑞慶說，「而且早就該這樣了。我們多年來一直在努力。」在前任領導層先前關閉學校的努力失敗後，史瑞慶在過去的18個月裡一直在為該地區的這些巨大變革做好準備，並解決學校中1萬4000個學生空位的問題。

關閉學校可以說是公共教育領域最具爭議的問題，而在舊金山，學校分配制度則是第二大爭議點，因為家庭既希望擁有選擇權，又希望獲得可預測的結果，而這兩者往往相互衝突。這兩項措施都可能對家庭、社區和學區產生重大而長遠的影響，尤其是在學生選擇公立學校還是選擇私立或特許學校方面。

近年來，隨著州預算減少和疫情恢復資金枯竭，加州各學區面臨入學人數下降和巨額預算赤字，關閉或合併學校的努力在加州各地不斷增加，引發了抗議、請願甚至絕食抗議。

屋崙80位校長中近70位警告說，課堂條件十分惡劣，他們呼籲學區領導人關閉一些學校，以確保教育工作者擁有所需的資源，這在歷史上一直反對關閉學校的學區中，是前所未有的支持。

比起過去許多年，舊金山學區目前處境較為穩固，這得益於工資和其他系統的全面改革、接近平衡的預算、訓練有素的校董會、新的數學、語言藝術、歷史和社會研究課程以及最近達成協議的勞動合約。