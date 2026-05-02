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蒙洛公園市柳樹村開發計畫 Meta宣布暫停

編譯林思牧／綜合報導
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柳樹村計畫的原本規畫圖。 (柳樹村計畫)
柳樹村計畫的原本規畫圖。 (柳樹村計畫)

元宇宙平台Meta Platforms公布第一季超過100億元盈餘之際，這家科技巨頭宣布將暫停在蒙洛公園市（ Menlo Park） 開發的新型綜合用途社區。

聖荷西信使報報導，這個名為柳樹村（Willow Village）的項目原計畫包括住宅、零售空間、一家雜貨店和現代化辦公大樓。「暫停柳樹村計畫是一個艱難的決定，」半島創新夥伴有限責任公司（Peninsula Innovation Partners LLC）發言人奧貝提（Adam Alberti）表示。該公司是Meta Platforms的關聯公司，擁有開發用地，也是該計畫的申請人。

「雖然該計畫體現了以社區為基礎的真誠發展願景，但當前的房地產市場狀況以及空間需求的變化，使得推進此類規模的項目在當前階段難以實現。」

總部位於蒙洛公園的Meta公司，一直在尋求縮減員工規模的方法，以減少在灣區的辦公空間。

Meta計畫裁減全球10%的員工，可能導致7500至8000名員工失業。裁員可能從本月開始，並可能持續到2026年下半年。根據信使報對Meta公司向加州勞工局發出的多封WARN通知函的審查顯示，在2026年的前四個月，Meta公司已宣布會在灣區裁員519人。

4月29日Meta公布了第一季財報，營業額為563.1億美元，盈餘為104.4億美元。盈餘較2025年第一季成長61%，營業額則成長33%。Meta計畫將2026年全年資本支出增加100億美元，預計總額將達1250億至1450億美元。

柳樹村計畫最初規畫時，被譽為在蒙洛公園打造一個充滿活力的新社區，造福社區和公司雙方。該計畫計畫用這個新社區取代一個已有半個世紀歷史的工業和研究園區。柳樹村預計將建出125萬平方呎的辦公空間、1730套住宅單元以及零售空間。此外，還計畫建造約300套經濟適用房。當初Meta預計，其約6950名員工將在該專案範圍內工作。

Meta表示，暫停柳樹村計畫的決定，不應被視為該提案的品質不佳，也不應削弱公司與市政府的合作力度。

灣區 加州 房地產

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