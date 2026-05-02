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郵輪停靠金山 乘客苦等近9小時才通關 美好假期成噩夢

編譯組／綜合報導
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周二抵達舊金山的郵輪Norwegian Encore乘客，在海關滯留數小時。（本...
周二抵達舊金山的郵輪Norwegian Encore乘客，在海關滯留數小時。（本報檔案照）

根據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，停靠在舊金山（San Francisco）的郵輪上的乘客表示，他們4月28日上午經歷了一場噩夢。本應花一天時間遊覽城市，他們卻被困在船上，等待數小時才通過海關檢查。

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）的Encore號於上午7:30從墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas, Mexico）抵達舊金山。部分乘客耗時近九小時才完成海關通關手續，得以下船。

「本該是舊金山的美好假期，卻變成了噩夢，」乘客羅爾夫（Ginger Rolf）說道。羅爾夫稱，船上全部3100名乘客和1700名船員都必須下船接受美國海關與邊境保護局（CBP）的檢查，但這一過程耗費了整整一天。

「我參加過五次郵輪旅行，從未遇到過任何問題，」乘客莫里塞特（Arthur Morrisette）說，「我在任何地方都從未經歷過這種情況。」

乘客們表示，有些人整整一天都被困在船上，而那些成功下船的人在篩查完成前也無法重新登船。

挪威郵輪公司聲明：「根據聯邦法規，所有乘客從國際目的地返回時，必須在首個美國港口接受入境篩查。」

美國海關與邊境保護局列舉了周二延誤的幾個原因，包括郵輪晚點三小時靠港，以及一名已故乘客需經驗屍官辦公室（coroner's office）處理後才能開始篩查。CBP還表示，半數乘客是需要進行生物識別篩查（biometric screening，包括面談和指紋採集）的外國公民。此外，用於篩查美國公民的面部識別技術出現故障，因此所有人都必須接受通常僅針對外國公民的生物識別篩查。

經驗豐富的郵輪乘客表示，此次安檢的嚴格程度是他們前所未見的。他們稱，大多數乘客在獲准下船前都經歷了指紋採集、拍照和面談。

「他們向你提問，」乘客瓊斯（David Jones）說，「我向他出示了我的駕照、退伍軍人證，把所有證件都給他們看了。」

Norwegian Encore號於周三（29日）晚間從舊金山啟航離港。

舊金山 墨西哥 郵輪

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