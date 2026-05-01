舊金山國際機場起飛聯航航班 降落險撞無人機

無人機如果使用不遵守規定，可能引發巨大災難。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

一架4月30日清晨從舊金山 國際機場起飛的聯合航空United航班，在接近目的地機場時，機長報告在3000呎高的空中遭到無人機撞擊，旅客當時並不知情。

灣區 NBC電視台報導，聯航1980航班上午7時14分從舊金山起飛後，在大約8時30分到達聖地牙哥國際機場附近，班機在下降過程中，機長向塔台報告，他操控的波音737客機撞上一架紅色、發亮的小型無人機。聯航表示，事發時機上共有48名乘客和6名機組人員。班機隨後安全落地。

班機上的乘客下機以後，被到場採訪的記者告知那個事件，有一位女乘客表示，聽到消息讓她產生了焦慮的心情。聯航與聯邦飛航管理局FAA隨後互相認證，確定那架無人機並沒有與飛機碰撞，機長看到它時它是在飛機下方1000呎左右。

根據FAA的規定，未經FAA特別授權，無人機飛行高度不得超過400呎，而且任何情況下都不得在任何限制空域飛行，包括機場附近。網路安全顧問肯尼（Noah Kenney）表示，在機場附近飛到400呎以上的無人機事件愈來愈多，像聯航碰到的這個事件，無人機的高度大約離地面2000呎，這可能是三種情況之一。

首先，普通消費者使用的玩樂性無人機，軟件根本不會讓無人機飛到400呎以上，但如果使用者知道如何除掉高度上限，就可以飛到400呎以上。第二，如果是商業用途無人機，並沒有400呎的上限。第三，肯尼懷疑那具飛行器可能根本不是無人機。總之，這個事件帶給大家的混淆，不知道最終是不是會有個確實的答案。