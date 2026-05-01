舊金山「愚蠢法規」競賽結果出爐 天花板高度奪冠
舊金山市第四區市議員王兆倫（Alan Wong）近日宣布「愚蠢法規」（Dumb Laws）競賽結果，並同步提出修法計畫，針對當選問題進行調整，同時清理多項已過時的市政條文，減少對市民日常生活的不必要限制。
王兆倫發表聲明稱，該競賽於3月11日啟動，邀請居民、屋主與租客提出不符合當下社會或在實際執行上對生活造成困擾的法規，短時間內即收到來自全市數百份提案。
經審查後，最終選出的「冠軍問題」為舊金山對可居住房間天花板高度的規定。該議題由居民羅伯特（Katherine Roberts）與居民諾爾（Mike Nohr）分別提出，反映實際生活中的共同困境。
依現行規定，舊金山多數可居住空間須達到7呎6吋高度，而加州州標準僅為7呎。看似僅6吋差距，卻在實務上成為屋主將姻親房（In-law units）、地下室單位或附屬住宅單位（ADU）合法化的重大障礙。在當前住房短缺背景下，放寬此類技術性門檻，被視為快速增加合法住房供給的務實手段。
王兆倫指出，僅僅幾吋高度差，不應迫使屋主進行昂貴的開挖與重建工程，也不該讓原本安全的住宅長期處於「灰色地帶」，甚至無法進入市場。他強調，市府應讓制度更具彈性，協助既有空間合法化，以回應城市迫切的住房需求。
羅伯特表示，她名下單位具備採光、通風與逃生條件，且鄰近交通，但卻因高度不足無法合法出租。她被告知若要符合規定，需進行大規模施工，費用可能高達數十萬美元，令她難以承擔。
諾爾則指出，全市許多屋主面臨相同問題，特別是依賴租金收入的長者，往往因成本過高而放棄出租。
對此，王兆倫辦公室正推動立法，建立更實際的合法化途徑。該提案不涉及土地重畫或強制新建工程，而是著重於讓既有空間符合規範，並增加合法住房供應。他同時指出，這也將使租客能獲得目前可能缺乏的法律保障。
除天花板高度規定外，該法案亦將一併廢除三項過時條文，包括：禁止在公共街道以開放容器運送麵包與糕點的規定（疑為鼠疫時期產物）；要求私人租書業在出租書籍給21歲以下人士前須取得書面家長同意的「流通圖書館」條款；以及1911年制定、要求舊衣物與寢具須以苛性鈉煮沸後方可再利用為抹布的工業規範。
王兆倫表示，這些條文雖帶有歷史趣味，卻反映出法規長期累積、缺乏淘汰機制的問題。他強調，市府應持續檢視並更新法規，使其更簡潔、務實並貼近民眾需求。
他最後感謝所有參與競賽的市民，並特別肯定居民協助點出實質住房障礙，強調這正是「回應型政府」的體現——傾聽民意、發現問題並採取行動。
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