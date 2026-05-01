舊金山「愚蠢法規」競賽結果出爐 天花板高度奪冠

經審查後，最終選出的「冠軍問題」為舊金山對可居住房間天花板高度的規定。該議題由居民羅伯特（Katherine Roberts）與居民諾爾（Mike Nohr）分別提出，反映實際生活中的共同困境。（王兆倫辦公室提供）

舊金山 市第四區市議員王兆倫（Alan Wong）近日宣布「愚蠢法規」（Dumb Laws）競賽結果，並同步提出修法計畫，針對當選問題進行調整，同時清理多項已過時的市政條文，減少對市民日常生活的不必要限制。

王兆倫發表聲明稱，該競賽於3月11日啟動，邀請居民、屋主與租客 提出不符合當下社會或在實際執行上對生活造成困擾的法規，短時間內即收到來自全市數百份提案。

經審查後，最終選出的「冠軍問題」為舊金山對可居住房間天花板高度的規定。該議題由居民羅伯特（Katherine Roberts）與居民諾爾（Mike Nohr）分別提出，反映實際生活中的共同困境。

依現行規定，舊金山多數可居住空間須達到7呎6吋高度，而加州 州標準僅為7呎。看似僅6吋差距，卻在實務上成為屋主將姻親房（In-law units）、地下室單位或附屬住宅單位（ADU）合法化的重大障礙。在當前住房短缺背景下，放寬此類技術性門檻，被視為快速增加合法住房供給的務實手段。

王兆倫指出，僅僅幾吋高度差，不應迫使屋主進行昂貴的開挖與重建工程，也不該讓原本安全的住宅長期處於「灰色地帶」，甚至無法進入市場。他強調，市府應讓制度更具彈性，協助既有空間合法化，以回應城市迫切的住房需求。

羅伯特表示，她名下單位具備採光、通風與逃生條件，且鄰近交通，但卻因高度不足無法合法出租。她被告知若要符合規定，需進行大規模施工，費用可能高達數十萬美元，令她難以承擔。

諾爾則指出，全市許多屋主面臨相同問題，特別是依賴租金收入的長者，往往因成本過高而放棄出租。

對此，王兆倫辦公室正推動立法，建立更實際的合法化途徑。該提案不涉及土地重畫或強制新建工程，而是著重於讓既有空間符合規範，並增加合法住房供應。他同時指出，這也將使租客能獲得目前可能缺乏的法律保障。

除天花板高度規定外，該法案亦將一併廢除三項過時條文，包括：禁止在公共街道以開放容器運送麵包與糕點的規定（疑為鼠疫時期產物）；要求私人租書業在出租書籍給21歲以下人士前須取得書面家長同意的「流通圖書館」條款；以及1911年制定、要求舊衣物與寢具須以苛性鈉煮沸後方可再利用為抹布的工業規範。

王兆倫表示，這些條文雖帶有歷史趣味，卻反映出法規長期累積、缺乏淘汰機制的問題。他強調，市府應持續檢視並更新法規，使其更簡潔、務實並貼近民眾需求。

他最後感謝所有參與競賽的市民，並特別肯定居民協助點出實質住房障礙，強調這正是「回應型政府」的體現——傾聽民意、發現問題並採取行動。