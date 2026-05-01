舊金山「亞太裔傳統月」啟動 逾百場活動將登場

舊金山啟動AAPI傳統月，百場活動登場、市府籲讓文化走入日常。（記者李怡／攝影）

舊金山 4月30日在市政廳（City Hall）舉行亞太裔歷史文化月啟動儀式，由亞太裔歷史文化協會（APA Heritage Foundation）主辦，正式揭開5月全市逾百場文化活動序幕。市長羅偉 （Daniel Lurie）、市府官員、社區領袖與青年代表齊聚一堂，強調AAPI社區對城市發展的重要性，並呼籲將文化慶祝延伸到日常生活。

亞太裔歷史文化基金會主席鄭可欣表示，今年AAPI傳統月將串聯舊金山多個社區與文化機構，規畫超過100場活動，涵蓋美食、藝術、表演與青年培力等面向，讓亞太裔文化在城市各角落被看見、被體驗和理解。

市長羅偉致詞指出，AAPI社區從舊金山建城初期就已深度參與城市發展，無論是小商業、文化機構，還是公共事務，亞太裔社區都塑造了今天的舊金山。他並提到，近期訪問上海與首爾時，更感受到舊金山與亞洲之間深厚的文化連結，顯示本地多元文化影響力已走向國際。

他也強調，未來關鍵不只是慶祝歷史，更在於是否能打造一個讓亞太家庭住得起、留得下的城市，包括降低生活成本、支持小商業與青年發展，讓文化得以延續。

多位市府官員也到場力挺。市府律師邱信福（David Chiu）、市行政官朱嘉文（Carmen Chu）及多位市議員均表示，AAPI傳統月不僅是文化展示，更是凝聚社區的重要契機。

朱嘉文更笑稱，若有人能參加完全部100場活動，將親自請客慶祝，鼓勵市民踴躍參與。

在社區層面，今年活動特別強調青年參與與文化傳承。主辦方介紹，AAPI青年計畫與「青年改變者獎持續推動，讓年輕世代透過創作與公共參與，延續族群文化。現場也表揚多位得獎者，包括推動雙語文化故事的中學生，以及致力推廣粵劇藝術的高中生。

今年活動內容更加多元，包括餐廳推廣、社區日活動及粵劇體驗等，主辦方希望打破外界對亞裔族群單一印象，讓大家看到亞裔在各行各業的影響力。

多位官員與社區人士也提到，舊金山作為「亞裔文化重鎮」，擁有全美最古老的華埠，以及日本城、菲律賓文化區等多元社區，這些歷史與文化資產，是城市不可或缺的一部分。

主辦單位強調，亞太裔傳統月的意義不在於單月慶祝，而是透過持續的文化參與與政策支持，讓多元社區在舊金山真正被看見和被尊重。

民眾可登錄apasf.org了解五月亞太裔歷史文化月的免費百餘場文化活動。

舊金山公立圖書館館長玄柏高歡迎市民到訪讀書。（記者李怡／攝影）

舊金山啟動AAPI傳統月，百場活動登場、市府籲讓文化走入日常。（記者李怡／攝影）

舊金山啟動AAPI傳統月，百場活動登場、市府籲讓文化走入日常。（記者李怡╱攝影）

舊金山啟動AAPI傳統月，百場活動登場、市府籲讓文化走入日常。（記者李怡／攝影）