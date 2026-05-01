史丹福「台灣願景」論壇 聚焦民主、科技、文化3面向

主辦單位和論壇與會講者合影。（記者王湘涵╱攝影）

史丹福大學 亞太研究中心(Shorenstein Asia-Pacific Research Center)4月30日在黃仁勳工程中心舉辦「台灣未來的願景：在民主、科技與文化之間的發展路徑」論壇，吸引各界人士與會，內容集結學界與產業界人士，從民主韌性、科技競爭與文化輸出三大主軸，探討台灣在全球變局中的角色與未來發展。

活動由中心主任Kiyoteru Tsutsui與台韓計畫主任Gi-Wook Shin開場致詞，指出在地緣政治變動與全球產業重組之下，台灣正站在制度發展與產業轉型的關鍵交會點，也讓論壇聚焦於台灣如何在國際局勢中持續被看見。

首場論壇：「變動世界中的民主韌性」，聚焦政治極化與假訊息挑戰。與談人包括台大政治系副教授黃凱苹、專注民主與科技交互影響研究的黃凱紳、以及長期觀察台灣政治發展的史丹福胡佛研究院學者祁凱立(Kharis Templeman)。與談從制度與社會層面切入，討論如何強化公民信任、對抗假訊息，並提升民主體系的調適能力與韌性。

第二場論壇：「AI與關稅交織下的科技挑戰」，則聚焦人工智慧發展與國際貿易政策變動的交互影響。在AI快速發展與各國監管趨嚴的同時，關稅與供應鏈重組也正改變全球科技競爭格局。與談陣容橫跨政策、創業與投資領域，包括台灣就業金卡辦公室執行長廖炳坤、半導體新創ZeroRISC執行長Dominic Rizzo，以及創投機構500 Global管理合夥人王邦愷，並由YouTube共同創辦人陳士駿主持，從矽谷視角探討台灣如何在AI時代維持技術優勢與國際連結。

第三場則轉向文化產業：「從台灣到好萊塢」，論壇聚焦影視與敘事如何走向國際。與談人包括聖地牙哥州大影視與新媒體副教授Brian Hu、旅美台灣電影導演鄒時擎、以及好萊塢動畫導演暨製作人吳怡君。其中，鄒時擎以台灣拍攝的作品「左撇子女孩」在坎城等國際影展獲獎、並入圍奧斯卡，拓展國際能見度，也成為台灣影像創作走向世界的重要案例；與談從創作與產業兩端切入，討論台灣如何透過影像與故事，在全球文化市場中建立位置。

本次論壇以民主、科技與文化三大面向交織，透過跨領域對話，深化國際社會對台灣的理解，並為未來發展提供更多交流與可能性。

一連三場論壇，聚焦：民主、科技、文化三大面向。（記者王湘涵╱攝影）

史丹福大學於30日舉辦「台灣未來的願景：在民主、科技與文化之間的發展路徑」論壇。（活動官網）

史丹福大學舉辦論壇，探討台灣在全球變局中的角色與未來發展。（記者王湘涵╱攝影）

觀眾發表提問踴躍。（記者王湘涵╱攝影）

現場吸引各界人士參與。（記者王湘涵╱攝影）